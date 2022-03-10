Teknoloji Kullanımı İle Bir Gemiye Daha Rotor Sail Yelken Kuruluyor

Dünyanın önde gelen ROTOR SAIL sistemleri sağlayıcısı Norsepower Oy Ltd., bugün kara, deniz ve demiryolu lojistik CLdN firması ile gemiye iki adet Katlanabilir Rotor Sail kurmak için bir anlaşma imzaladığını duyurdu. 2018 yapımı ro-ro gemisine Aralık 2022'ye kadar tamamlanması öngörülen kurulumun hazırlıkları sürüyor.

8.000 metreye yakın kargo kapasitesine sahip bir gemi olan MV Delphine, İngiltere, İrlanda ve Avrupa arasında sefer yapmakta ve bugün dünyanın en büyük kısa mesafe çalışan RoRo gemisidir. Norsepower, iki adet 35mx5m Rotor Yelken ile, rotaya ve rüzgar durumuna bağlı olarak, bu teknolojinin gemi için %7 ila %10 arasında yakıt ve emisyon azaltımı sağlayacağını tahmin ediliyor.

Yeni gemilere kurulabilen veya mevcut gemilere sonradan takılabilen Norsepower Rotor Yelken Sistemleri, bir gemiyi itmekte rüzgar gücünü kullanmak için Magnus etkisini kullanan bir döner silindir olan Flettner rotorunun modernize edilmiş bir versiyonudur. Sözleşme ile, Norsepower Rotor Yelkenleri yedinci gemide kullanılmış olacak.

Norsepower CEO'su Tuomas Riski, anlaşma hakkında şunları söyledi: "Dönebilen Rotor Yelken tasarımımıza olan ilginin arttığını görmek, endüstrinin karbon emisyonlarını azaltmak ve çeşitli gemi boyutları ve operasyonlarında yakıt maliyetlerini azaltmak için kanıtlanmış, esnek çözümleri nasıl tercih ettiğini gösteriyor.

"Norsepower'ın MV Delphine'deki Rotor Yelken kurulumu, temiz teknolojinin kullanımının, emisyonları yönetmek ve filo değerini artırmaya yardımcı olmak için filoların daha genç gemilerinin performansını nasıl modernize edip geliştirebileceğini gösteriyor. Gemi Yakıtlarının giderek daha pahalı hale gelmesiyle birlikte, tasarruf etmenin ticari başarı üzerinde de büyük bir etkisi olacaktır. CLdN ve onun yenilikçi ekibiyle çalışmak, filosunun çevresel ve ticari performansını güçlendirmeye devam etmek için teknolojimizin neler sunabileceğini göstermek için bir fırsat."

CLdN Denizcilik COO'su Gary Walker şunları ekledi: “2021'de CLdN, taşınan ton yük başına CO2 emisyonu açısından Kuzeybatı Avrupa'daki ro-ro gemileri emsalleri arasında en iyi performans gösteren şirket olduğunu açıkladı. CLdN, teknolojik açıdan gelişmiş gemilere ve terminallere yatırım yaparak, müşterilerinin karbon ayak izlerini iyileştirmelerine ve aynı zamanda tedarik zincirlerini daha verimli ve sağlam hale getirmelerine yardımcı oluyor. Daha temiz taşıma için bu talep artıyor ve ölçülebilir ilerleme kaydetmeye kararlıyız. Norsepower'ın Rotor Yelkenlerinden ikisini monte etmek, M/V Delphine'de yakıt ve emisyon tasarrufumuzu en üst düzeye çıkaracak ve bu pilot proje, Rotor Sail teknolojisinin mevcut CLdN filosunda ve yeni inşa edilen gemilerimizde nasıl kullanıma sunulabileceğini belirlemeye yardımcı olacaktır. Kurulumu ve sonraki sonuçları sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Norsepower Rotor Sail, küresel denizcilik endüstrisi için bağımsız taraflarca doğrulanmış ve ticari olarak operasyonel olarak çalışan ilk yardımcı rüzgar tahrik teknolojisidir. Çözüm tam otomatiktir ve rüzgarın ne zaman yakıt ve emisyon tasarrufu sağlayacak kadar güçlü olduğunu algılar ve bu noktada Rotor Yelkenleri otomatik olarak çalışmaya başlar. Bu, en son tasarımın esnekliğine artan ilgiyi vurgulayan, Katlanabilen Rotor Yelken fonksiyonunun üçüncü kurulumudur.

