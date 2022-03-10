İlkfer Grup Duyurdu: Unicode Yazılım Teknolojileri Projesi Teknopark’ta

1989 yılından bu yana denizcilik firmalarına ürün ve servis, havacılık, endüstri ve rafineri sektörlerine temel kimyasal maddeler, bakım ve koruma ürünleri, yedek parçaları, test kitleri ve deneyimini sunan İlkfer Grup yeni şirketleri olan Unicode Yazılım Teknolojileri Ltd.’nin yeni projesinin Teknopark tarafından kabul edildiğini bilgisini paylaştı.

İlkfer Grup tarafında yapılan açılamada, “2020 yılında başlayan ve 2023 başında yürürlüğe girecek, regulasyona göre “MRV”den, “CII” geçiş yazılımı ve insansız gemiler için uygulama yazılımlarına başladığımızı siz değerli müşterilerimizle paylaşmak istiyoruz. En kısa sürede gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz” denildi.

Vira Haber