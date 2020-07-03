Teos Marina’da Deniz Üstünde Konser

Covid-19 Salgın günlerinde toplum sağlığına verdiği önem ve sosyal mesafe kuralları gereği, bu yıl eğlenceye yeni bir boyut kazandıran marina, denizin ortasında konumlandırılan gezi teknesi üzerinde sahne kurdu. Sosyal mesafeli konser için günün erken saatlerinde çalışmalar başladı.

Kurtalan Ekspres müzik grubu, Teos Marina'nın ortasına demirlenen gezi teknesinin ikinci katında ses ve ışık sistemlerinin kurulumunun ardından ses ayarı çalışmalarına başladı. Teos Marina’nın sosyal medya platformlarındaki hesaplarından canlı yayınlanacak konser için kamera sistemleri ve çekim ekibi yerlerini aldı.

Dinleyicilerin çoğunluğu teknelerinin üzerinde, Teos Marina Çarşı ziyaretçileri ise kafe ve restoranlardan konseri izleme imkanı buldu. Teknelerinde aileleri ile otururken konser izleme keyfini yatçılara yaşatan Teos Marina, akşam saatlerinde ışık ve lazer gösterileri ile adeta gece kulübü gibiydi.

Kurtalan Ekspres’in şarkıları ile mest olan izleyiciler, sanatçılara seslerini duyurmak için şarkı aralarında tekne kornalarını çalarak; tekne ışıklarını yakıp söndürerek ve cep telefonu flaşları ile gösterdiler. Sosyal medya hesaplarından konserin canlı yayını, büyük kitleler tarafından beğeniyle izlendi.

Turizm sektöründe İzmir’in parlayan yıldızı Teos Marina, yatçılara Teos Marina sakini olmanın ayrıcalığını yaşatırken, bir yandan da Sığacık’ın kalbi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Vira Haber