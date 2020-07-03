Eskomarine’nin Türkiye Distribütörü Olduğu Norsepower’dan Önemli Gelişme

Norsepower’ın Kuzey Denizi’nde Ro-Ro faaliyetlerine uyarlanacak olan 35m uzunluğundaki en büyük iki Rotorlu Yelkenin emisyonları tahmini olarak %25 oranında azaltması bekleniyor.

Dünyanın lider bir yardımcı rüzgar tahrik sistemi sağlayıcısı olan Norsepower Oy Ltd. ve Kuzey Denizi pazarında lider bir lojistik şirketi olan SEA-CARGO bugün Norsepower’ın en büyük iki Rotorlu Yelkeni olan SC Connector’a Ro-Ro faaliyetleri için teçhizat yapılmasına yönelik bir sözleşme yapıldığını duyurdu. Bu sözleşme ayrıca bireysel gemi gereksinimlerine yönelik yapılabilecek yenilikçi tasarım uyarlamalarını da temsil edecek olan dünyanın ilk yatırılabilir Rotorlu Yelken teçhizatının da müjdesini veriyor.

12,251 brüt ton (GT) ağırlığındaki Ro-Ro kargo gemisi olan SC Connector’ın Kuzey Denizi’nde faaliyet göstermesi Rotorlu Yelken için en faydalı rüzgar koşullarından bazılarına olanak tanıyor. Rotalarda birden fazla köprünün ve enerji hatlarının altından geçerek seyrediliyor, bu durum da Rotorlu Yelkenin yatırılabilir fonksiyonda olmasını gerektiriyor. Birlikte uyum içinde çalışan Norsepower ve SEA-CARGO, gerektiğinde neredeyse tamamen yatay pozisyonda olacak şekilde yatırılabilen 35m yüksekliğinde ve 5m genişliğindeki Rotorlu Yelkenin geliştirilmesi konusunda güçlerini birleştirdi.

Norsepower Rotorlu Yelken Çözümü - yeni gemilere eklenmekte veya mevcut gemilere uyarlanabilmekte olup gemiyi itecek rüzgar kuvvetinden faydalanmak için Magnus etkisini kullanan bir eğirme silindiri olan Flettner rotorunun modernleştirilmiş bir versiyonudur. Bu fonksiyonun SC Connector’a uyarlanmasına ilişkin hazırlıklar Q4 2020 için programa alınan bir teçhizatla gerçekleştiriliyor.

Karbon salınımının azaltımı yönünde gemicilik endüstrisinin üzerindeki uluslararası ve kamusal baskının giderek artması ile itim kuvveti için rüzgardan faydalanabilme ve yakıt tüketimi ve emisyonlarını azaltabilme kabiliyeti deniz taşımacılığı sektörünün bir sonraki doğal adımıdır. Norsepower SC Connector için rotaları analiz etmiştir ve bu teknolojinin bu gemi için karbon emisyonlarını %25 oranında azaltabileceğini beklemektedir.

Sözleşmeye ilişkin yorumlarını dile getiren Norsepower CEO’su Tuomas Riski: “Yalnızca emisyonların azaltılması için rüzgarın tahrik gücünü maksimum seviyeye çıkarmak için bağlılıklarını göstermeye istekli oldukları için değil, aynı zamanda yatırılabilir Rotorlu Yelkenlerin inşasının gerçekleştirilmesindeki işbirlikleri ve yenilikleri için SEA-CARGO ile çalışmaktan son derece memnunuz. Rotorlu Yelkenler özellikle Ro-Ro gemileri için oldukça uygundur ve yatırılabilir Rotorlu Yelken temini için SEA-CARGO ile çalışmak Rotorlu Yelken çözümünden faydalanmak için özellikle yükseklik kısıtlamalarına sahip gemileri gösteren özel gemi gerekliliklerine uygun olan uyarlanabilir bir çözüm sunabilmemizi sağlamaktadır.” demiştir.

SEA-CARGO Yönetim Müdürü Ole Sævild: “CO2 emisyonlarının ve diğer gazların/partiküllerin azaltılmasına ilişkin giderek büyüyen bir odak noktası ile, enerji üretmek için rüzgar kuvvetinden faydalanabilme ve yakıt tüketimi ve emisyonlarını bu sayede azaltabilme kabiliyeti deniz taşımacılığı endüstrisinin bir sonraki doğal adımıdır. Bu projenin amacı mevcut birçok teknolojiyi bir araya getirerek daha fazla çevre dostu gemi tasarlamak olmuştur. Uygun rüzgar koşullarında, hibrid deniz taşıtı tek başına bir seferde düzenli hizmet hızını sürdürecektir.” şeklinde ekledi.

Norsepower Rotorlu Yelken, global gemicilik endüstrisi için üçüncü taraflarca onaylanmış ve ticari olarak operasyonel ilk yardımcı rüzgar kuvveti teknolojisidir. Bu çözüm tamamen otomatik olup rüzgarın yakıt ve emisyon tasarrufunu sağlayacak yeterli güçte olduğu her anı tespit etmektedir ve rüzgar bu anı tespit ettiği noktada Rotorlu Yelken otomatik olarak devreye girmektedir.

Vira Haber