Gemi Brokerleri Derneği Bosphorus Ship Brokers Dinner Etkinliğini Erteledi

Gemi Brokerleri Derneği, bünyesinde düzenlediği Bosphorus Ship Brokers Dinner etkinliğini koronavirüs nedeniyle ertelediğini duyurdu.

İşte Semih Dinçel'in o açıklaması:

Değerli Denizcilik Kamuoyuna



Bilindiği gibi Gemi Brokerleri Derneği olarak dostlarınızla buluşmanız amacıyla iki yılda bir düzenlediğimiz Bosphorus Ship Brokers Dinner'ı Covid-19 salgını nedeniyle.16 Ekim 2020 Cuma akşamına ertelemiştik.

Yaşamakta olduğumuz süreç , İçişleri Bakanlığının toplu etkinliklerle ilgili 1 Temmuz’da yürürlüğe giren genelgesi 16 Ekim’deki etkinliğimizin amacına uygun gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

Bu nedenle 5. Uluslararası Bosphorus Ship Brokers Dinner'ı 18 Haziran 2021 Cuma akşamına erteleme kararı aldık.

Bu kararı alma aşamasında Lütfi Kırdar etkinlik komitesi , yönetim kurulumuz , yemek komitemiz ve mevcut sponsorlarımız ve de masa satın alan firmaların görüş ve onayları alınmıştır.

Verdiğimiz erteleme kararının yurt dışından davet edeceğiniz misafirlerinizin seyahat planlamaları ve konforuna faydası olacağı inancıyla sağlıklı günler dileriz.



Saygılarımızla,

Semih Dinçel

Yönetim Kurulu Başkanı