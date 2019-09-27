Teos Marina’da Türk Yunan gecesi sınırları aştı

Yunanistan’ın Samos Adası ile Seferihisar sakinleri, Seferihisar Teos Marina’da buluşarak dostluk mesajı verdiler. Yunanistan’ın Samos Adası’nın Karlovassi bölgesi ile Seferihisar arasında 2 saatte ulaşımı sağlayan feribot seferleri ile hem turistik hem de ticari olarak ilişkilerini geliştiren iki halk Teos Marina’da düzenlenen Türk-Yunan Dostluk Gecesi’ne katıldı.

Samos Karlovassi Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Samos Star – Tursem Turizm ve Teos Marina’nın işbirliğiyle Yunan tavernası tadında düzenlenen gecede, Samos Adası’nın şarapları ve uzo ikram edilerek, Tuna Masters Teos balık turnuvasında tutulan 1 ton balık pişirildi ve tüm halka balık ekmek dağıtıldı.

Türk-Yunan gecesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Samoslu iş insanları Katerina Stavrou, George Katsouris, Diamandis Anema, Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü ve çok sayıda Türk-Yunan vatandaşı katıldı.

“Denizler ayırmaz birleştirir”

Dostluk gecesinde bir konuşma yapan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, “Sığacık ve Samos arasında ve iki ülkenin arasında kurulan bağlantıdan duyduğum memnuniyeti anlatmam çok zor. Kısa bir süre önce Yunanistan’da gerçekleşen büyük yangın felaketinden sonra Seferihisar Belediyesi yangında kaybettiğimiz vatandaşlarımız adına bir yangın ormanı oluşturdu. Bunun değeri kelimelerle anlatılamaz. Şimdiki başkanımız İsmail Yetişkin, Tunç Soyer ve Seferihisar halkına çok teşekkür ediyoruz. Aramızdaki bağın çok uzun yıllar sürmesini diliyorum. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Teos Marina’ya da böyle bir etkinlikte buluşmamızı sağlamalarından ötürü tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Eski dostlarını çok sıcak bir şekilde karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu kadar güzel bir ekibi bir arada görmekten onur duyuyorum. Denizler ayırmaz birleştirir ve biz daha çok birleşeceğiz! Daha çok çalışacağız çünkü dünyanın buna ihtiyacı var. Böyle güzel etkinliklerde tekrar buluşacağız, yıllar önce kurduğumuz bu dostluk köprüsü daha da güçlenerek büyüyor, Seferihisar’a, İsmail başkanıma, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’ya, marina müdürü Faruk Günlü’ye ve Samoslu dostlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Samos’tan gelen iş insanları, festival alanına sığmayan 3 bine yakın kişiye uzo ve şarap ikram etti. Bir yanda hazırlanan lokma tüm halka dağıtıldı. Türk ve Yunanlı müzisyenler sahne alarak, Sığacık’ta taverna ortamı yarattı. Türk ve Yunan katılımcılar doyasıya eğlendi.

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü, gecede emeği geçenlere teşekkür ederek, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve Samoslu iş insanlarına hediyeler sundu.

Vira Haber