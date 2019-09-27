Dünyanın ilk LNG yakıtlı konteyner gemisi suya indi

Çin tarafından geliştirilen ve ana yakıt olarak sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanan ilk dev konteyner gemisi Shanghai’de suya indirildi. Geminin bir seyahat esnasındaki karbon salımının benzer türdeki gemilere kıyasla yüzde 20 az olduğu bildirildi. Dev konteyner gemisinin 2020 yılının Nisan ayında resmen hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Gemi 400 metre uzunluğa ve 61,3 metre genişliğe sahip. Yaklaşık 220 bin ton yük kapasitesine sahip gemiye standart büyüklükteki 23 bin konteynerin yüklenebileceği ifade edildi

Fransız nakliye ve lojistik grubu CMA CGM Grubu tarafından 2017 yılında sipariş verilen 9 gemiden ilki olan gemi Çin Devlet Gemi İnşa Anonim Şirketi (CSSC)’ye bağlı Şangay merkezli iki tersane tarafından inşa ediliyor ve Nisan 2020'de teslim edilecek.

400 metre uzunluğunda ve 61 metre genişliğinde olan mega gemide, 18.600 metreküp LNG tankı bulunuyor. 23.000 TEU kapasiteli ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ile çalışıyor.

CMA CGM Grubu Başkanı ve CEO'su Rodolphe Saadé, lng ile çalışan gemi ile ilgili "Ekonomik büyümenin ve rekabet edebilirliğin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı mücadeleyle bir arada yaşayabileceği küresel bir deniz taşımacılığı yaklaşımına zemin hazırlıyoruz " açıklamasını yaptı.

Temiz bir güç kaynağı olan LNG, CMA Gemileri Başkan Yardımcısı Xavier Leclercq’e göre kükürt ve ince parçacıkların emisyonlarını yüzde 99 oranında, azot oksit emisyonlarını yüzde 85 oranında ve karbondioksit emisyonlarını yüzde 20 oranında azaltabilir.

Geminin, 2020'de Fransız Asya Hattı (Asya-Kuzey Avrupa) CMA CGM Grubunun filosunun bir parçası olacağını ekledi.

Vira Haber