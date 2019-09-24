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Evrenin başlangıcının kutlandığı Magh Mela Festivali

Evrenin başlangıcının kutlandığı Magh Mela Festivali

Hindu mitolojisi, Magh Mela'nın kökenini evrenin başlangıcı olarak görüyor.Magh Mela, Hindular için en büyük yıllık dini olaylar arasında yer alıyor.

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Hindu mitolojisi, Magh Mela'nın kökenini evrenin başlangıcı olarak görüyor.

Her yıl Ocak ayının ortasından Şubat ayının ortasına kadar süren Magh Mela Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Allahabad yakınlarındaki Prayag'da Triveni Sangam'ın kıyısında düzenleniyor.

Prayag Sangam, Ganj Nehri, Yamuna Nehri ve mitolojik Saraswati Nehri'nin birleştiği yer anlamına gelen Magh Mela 45 gün sürüyor ve burada yıkanmanın tüm günahlarını temizleyip yeniden doğuş döngüsünden kurtardığına inanılıyor.

Magh Mela, her üç yılda bir ortaya çıkan Kumbh Mela'nın daha küçük bir versiyonu.

Her yıl yüzbinlerce Hindu, Magh Mela için kutsal sulara hac ziyareti yapıyor.

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Vira Haber

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