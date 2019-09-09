Terkedilmiş yat Türk işadamına ait çıktı

Leş (Lezhe) Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adriyatik Denizi'nin Şingin (Shengjin) sahiline 12 mil uzaklıkta "Atik Bey" isimli bir yat bulunduğu belirtildi.

Şingin Gümrük Polisi, emniyet güçleri ve liman başkanlığı iş birliğinde yatın limana nakledildiği kaydedilen açıklamada, "Yat içinde gerçekleştirilen kontrolde herhangi bir kişi ya da yasa dışı eşya bulunmadı. Sadece yatın sahibi olduğundan şüphelenilen Türk vatandaşı Sezgin Yavuz’un kişisel evraklarına ulaşıldı." ifadelerine yer verildi. Yavuz’un sezonu Adriyatik’te geçirdikten sonra Türkiye’ye dönerken kaybolduğu belirtiliyor.

Polisin verdiği bilgiye göre İtalya’dan Hırvatistan’ın Trogir limanına gelen yat buradan ayrıldıktan birkaç sonra tekrar bu limana dönüyor. Tekne daha sonra sırasıyla Hırvatistan’ın Split ve Korcula limanlarına uğradıktan sonra Karadağ’ın Budva limanına ulaşıyor. Tekneden son olarak 2 Eylül 2019’da Adriyatik açıklarında iken sinyal alınırken, daha sonra teknenin AIS cihazının kapatıldığı belirtiliyor.

Teknenin bulunduğunda motorlarının açık ve deposunun da tam dolu olduğunu açıklayan yerel polis, Sezgin Yavuz’un Arnavutluk’ta yaşayan akrabalarının bölgeye geleceğini söyledi.

Türk bayraklı katamaran yatın uzunluğunun 14, genişliğinin ise 4 metre olduğu ve piyasa değerinin 2 milyon Euro’yu aştığı bildirildi.

Ayrıca Tiran İnterpol'ü iş birliğinde olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Vira Haber