Tersan Tersanesi Havila Polaris ve Havila Pollux’u Teslim Etti

Havila Yolcu gemilerinin hikayesi 2018’de Havila Kystruten'in Norveç fiyortlarındaki tarihi posta yolunda 4 yeni yolcu gemisini işletmek için hükümetle imzaladığı sözleşme ile başlamıştı. İlk iki gemi Havila Capella ve Havila Castor için Tersan Tersanesi ile sözleşme imzalayan Havila Kystruten, diğer iki gemi Havila Polaris ve Havila Pollux için ise Avrupa'daki başka bir tersane ile anlaştı. Ziyaretçilerine modern, çevreci, Norveç yaşam tarzını deneyimleyebilecekleri rahat bir konaklama vadeden bu gemilerin her biri birer prototip niteliğindeydi. Böylesine karmaşık bir yolcu gemisinin prototip tasarımından beklenebilecek teknik zorluklar ve bu gemilerde

hedeflenen, daha önce denenmemiş kombinasyon ve teknikler göz önüne alındığında, Havila ve Tersan hem teknik hem de ticari zorlukların üstesinden çok iyi işbirliği ve profesyonel yaklaşımları sayesinde gelebildiler. Üçüncü ve dördüncü gemiler ne yazık ki beklendiği gibi gitmeyip bir şekilde başarısız olduğunda, Havila Kystruten tereddüt göstermeden Tersan ile yeniden sözleşme imzaladı.

Dört yolcu gemisinin inşasının büyük bir bölümü; karantinalar, ekipman teslimatlarındaki gecikmeler ve katı Covid düzenlemeleri nedeniyle insan kaynağı eksikliğinin yaşandığı Covid Pandemisinin en zor zamanlarına denk gelmesine rağmen devam etti.

Bu zorlukların yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı sonucunda Havila'nın Rus menşeli finansörüne uygulanan yaptırımlar nedeniyle gemilerin finansmanı da darbe aldı.

Tersan Tersanesi tüm tasarım, üretim ve finansal süreçlerde; sorumluluğunu benimsemiş, kendi rolüne sahip çıkmış ve yapıcı bir şekilde çalışarak her zaman çözümün bir parçası olmuştur. Tersane, bir çelik işçisinden üst düzey yönetime kadar her bir paydaşın çözüm odaklı çabaları sayesinde üçüncü ve dördüncü gemileri başarıyla teslim ederek büyük bir kilometre taşını daha tamamlamış oldu.

"Son birkaç yıldaki mükemmel işbirlikleri ve karşılaştığımız her zorlukta bize gösterdikleri anlayış için Tersan Tersanesi'ne teşekkür etmek istiyoruz. Dört harika gemi inşa ettiler ve Tersan, diğer tedarikçiler ve ortaklar olmadan bugün burada olamazdık. " diyor Havila Kystruten'in CEO'su Bent Martini.

HAV Ship Design tarafından tasarlanan ve DNV gözetiminde inşa edilen yeni Havila Yolcu gemileri Havila Pollux ve Havila Polaris kardeş gemileri gibi Norveç'in Bergen - Kirkenes tarihi sahil güzergahında faaliyet gösterecek. Gemilerde bulunan 86 tonluk akü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) kombinasyonu sayesinde her bir gemi geleneksel fosil yakıtlarla çalışan gemilere kıyasla CO2 emisyonlarını %35'e kadar ve yerel emisyonları (NOx ve SOx) %90'a kadar azaltabiliyor. Yüksek enerji verimliliği sağlayan ve Norveç'in düşük emisyon gerekliliklerine uyan gemilerin her biri 6100 kWh batarya kapasitesine sahip olup, 4 saate kadar sıfır emisyonla seyir yapabiliyor. Gemide yeşil enerji çözümlerinin yanı sıra, Bergen – Kirkenes tarihi güzergahında yolculara en iyi konforu sunmayı amaçlayan farklı ve iyi tasarlanmış konaklama alanları ile yüksek iç standartlar uygulandı. Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu: "Bu güzel gemilerin Havila Kystruten'e teslimatını kutlamak bizim için harika. Bu etkileyici gemilerin inşa sürecinde hem biz hem de Havila Kystruten için zorluklara rağmen, bugün dört muhteşem gemiyi teslim etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Havila Gemileri Norveç tarihi sahil rotasının en modern ve çevreci gemileri olup bu dört kardeş geminin güzel Norveç kıyılarında Tersan Tersanesi adını taşıyacak olmasından gurur duyuyoruz. Ayrıca Havila Kystruten ve temsilcilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz. Bu teslimatları mümkün kılan destek ve çabaları sayesinde onlarla çalışmak bir zevkti."