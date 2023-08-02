ODTÜ "İklim Merkezi" Kurdu

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitede farklı alanlarda, farklı disiplinlerde 40'ı aşkın araştırma merkezi ve laboratuvarın bulunduğunu ifade etti.

Bu merkezleri tek çatı altında ODTÜ Araştırma Parkı'nda toplamak için yürüttükleri çalışmalarda sona yaklaştıklarını bildiren Kök, merkezin üniversite yerleşkesi içerisinde, disiplinler arası projelerin geliştirilmesi ve kurumun yürüttüğü araştırma etkinliklerinin sanayi ve topluma katkısının artırılabilmesi amacıyla ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı araştırma altyapı proje desteğiyle kurulduğunu belirtti.

ODTÜ Araştırma Parkı'nın büyük bölümünün açılışını bu yıl kasım ayında gerçekleştireceklerini bildiren Kök, "Hem güncel hem de ileriye dönük araştırmaların gerçekleştirileceği büyük bir merkez olacak. İçerisinde 73 ofis, 78 laboratuvar, 10 toplantı salonu, 126 kişilik çok amaçlı salon, 60 kişilik seminer alanı, sergi alanı, kütüphane alanının bulunduğu binanın toplam kapalı alanı 23 bin 500 metrekare olacak." dedi.

Araştırma Parkı ile farklı disiplinlerin aynı ortamda birbirleriyle etkileşim halinde araştırma yapmalarının sağlanacağını vurgulayan Kök, "Her merkezin diğer merkezden öğreneceği ve ilerideki araştırmalarını yönlendireceği farklı araştırma alanları oluşacak. ODTÜ olarak bu planlamaya ODTÜ Tasarım Fabrikası ile başlamıştık ve farklı disiplinlerden öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi bir araya getirmiştik. Araştırma Parkı ile ileriye yönelik disiplinler arası yeni yaklaşımların oluşacağı bir ortam oluşturulacak." diye konuştu.

Araştırma Parkı'nın içinde yeni bir merkez yapılanmasına da gideceklerini belirten Kök, şöyle konuştu:

"İklim değişikliği, son dönemde tüm insanlığı etkileyen bir seviyeye geldi. Bu bağlamda üniversitemizde yeni oluşturduğumuz Araştırma Parkı'nda İklim Merkezimiz yer alacak. Farklı disiplinlerin beraber çalışmasını gerektiren bir sorun olan iklim değişikliği konusunda çalışan öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmalarını en üst düzeye çıkarmak ve tek çatı altında toplamak amacıyla ODTÜ İklim Merkezi'ni kurduk. Merkezde, öncelikli alanları, iklim ve sürdürülebilirlik olan öğretim üyelerimiz, çalışmalarını belirli bir strateji etrafında uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirebilecek, böylece ülke yükümlülük ve önceliklerine sağlayabilecekleri katkıları en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. ODTÜ İklim Merkezi ile ulusal ve uluslararası düzeyde ülkenin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı verilmesi amaçlanıyor."

Kök, merkezde, çok farklı disiplinlerden öğretim üyelerinin kritik sonuçlar doğuracak iklim araştırmaları üzerinde çalışacağını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"İklim değişimini ve etkilerini anlamaya yönelik temel araştırmalardan, iklim değişimiyle mücadelede öne çıkacak çığır açıcı teknolojilerin geliştirilmesine, şehirlerin ve toplumun iklim değişimine uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapan farklı disiplinlerden 70'e yakın öğretim üyemiz bilimsel araştırmalar yürütecek. ODTÜ olarak AB fonlarından da özellikle iklim ve sürdürülebilir kalkınma üzerine aldığımız projelerden destekle bu alandaki çalışmalarımızı hem ulusal hem de uluslararası boyutta bu merkezimiz yardımıyla daha ön plana çıkarmayı ve daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz."

Merkezde neler yapılacak

ODTÜ İklim Merkezi, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkenin ve toplumun ihtiyaç duyacağı bilimsel, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ve politikaları geliştirilmesine katkı vermek, iklimle mücadelede öne çıkacak teknolojileri geliştirmek hedefiyle çalışmalar gerçekleştirecek.

Vatandaş bilim faaliyetleri, eğitim ve farkındalık çalışmalarına öncelik verecek merkezde, "deniz ve iklim okulu" adı altında özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik eğitimler yapılacak.

Merkez, ODTÜ çatısı altındaki çalışmaların belirli bir strateji etrafında uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, ülke yükümlülük ve önceliklerine sağlayabileceği katkıları en üst düzeye çıkarmak adına ilgili ilk adımların atılması hedefi ilk iç paydaş çalıştayını düzenledi.

Ulusal önceliklerin tek çatı altında toplanması, stratejik yol haritasının geliştirilmesi hedefiyle atılan bu adım sonrasında gelecek günlerde dış paydaş görüşmeleri de yapılması planlanıyor.

Merkez, iklim dostu, düşük karbonlu bir toplum ve ekonomi inşa etmenin yerel, bölgesel ve küresel anlamda sürdürülebilirlik için tartışmasız zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yürütecek.

ODTÜ İklim Merkezi, iklim değişikliği konusunda ODTÜ'de İklim Şurası gibi ulusal, AB Yeşil Mutabakat, AB Misyonları, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, BM Okyanus On Yılı gibi uluslararası politikalara yön veren birim ve uzmanların daha bütünleşik bir sistem içerisinde ülke önceliklerine katkı verebilmesine imkan sunacak.

Merkez bu anlamda, ODTÜ içinde ve dışında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında farklı disiplinlerdeki birçok bölüm ve merkezi bir araya getirerek, oluşacak sinerjiyle disiplinler arası çalışmaları ve projeleri hayata geçirecek.

Vira Haber