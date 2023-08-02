Viking Yelkenlisi Boğaz'a Demir Attı

Vikinglerin denizcilik tarihine ışık tutmak ve bu kültürü tanıtmak için kaptan Lars Bill yönetiminde tura çıkan yelkenli gemi öğle saatlerinde Rumeli Feneri'nden Boğaz'a giriş yaptı.



İstanbul Boğazı boyunca yelkenlerini açarak hareket eden gemi görenlerin ilgisini çekti.

Geminin Kalamış'taki Setur Marina'ya demir atacağı, önümüzdeki günlerde Rahmi M. Koç Müzesi rıhtımına bağlanıp ziyarete açılacağı öğrenildi.

Norveç'teki 4. Viking gemisi

1893 yılındaki kazılarda keşfedildikten sonra 1970'de tamamı ortaya çıkarılan "Klastadship", Norveç'teki 4. Viking gemisi olarak biliniyor. "Oseberg", "Gokstad" ve "Tune" ise diğer Viking gemileri olarak bu kültürde önemli bir yere sahip.

Dizaynı ve gemi yapım tekniklerindeki özellikleriyle dünya denizcilik tarihinde önemli konuma sahip olan Klastadship'in replikası "Saga Farmann" da Viking denizcilik kültürünü ve yelkenlilerini tanıtmak için Karadeniz, Akdeniz, Manş Denizi ve Norveç Denizi'nde faaliyetler yapacak.

Vira Haber