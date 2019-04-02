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Tersanede bakım yapılan gulette yangın

Tersanede bakım yapılan gulette yangın

Bodrum İçmeler mevkiindeki tersaneler bölgesinde bulunan özel bir tersanede sezon öncesi bakımları yapılan lüks gulette yangın çıktı. Yangın çıkan gulette büyük çaplı hasar oluştu.

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Bodrum İçmeler Tersanesinde bakıma alınan lüks bir gulette çıkan yangın paniğe neden oldu. İçmeler mevkiindeki tersaneler bölgesinde bulunan özel bir tersanede sezon öncesi bakımları yapılan lüks gulette yangın çıktı. Sabah saat 07.00 sıralarında makine dairesinden çıktığı düşünülen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbara dayanarak bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüzlerce yatın bakım için tersanelerde olduğu sırada çıkan yangın paniğe neden olurken ekipler, yangının büyüyerek olası bir faciaya neden olmaması için canla başla çalıştı. Tersane yetkilileri ve çalışanları ile Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin de ekiplere destek olduğu yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.

Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenilen lüks guletteki yangının çıkış sebebinin soğutma çalışmalarından sonra araştırılacağı öğrenildi.

Vira Haber

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