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Kenan Turkantos’un anne acısı

Kenan Turkantos’un anne acısı

DTO Meclis Başkan Yardımcısı, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Navitrans ACentelik Himetleri şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kenan Türkantos’un annesi Şerife Türkantos hayatını kaybetti. 

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Şerife Türkantos’un cenazesi, yarın (03 Nisan 2019 Çarşamba günü) Fenerbahçe Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı’na defnedilecek.

Vira haber olarak merhume Şerife Turkantos’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine  başsağlığı diliyoruz.

Vira Haber

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