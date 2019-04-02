RMK Marine T. Elinor’u denize indirdi

RMK MARINE Tersanesi’nde inşa edilen 16 bin ton yük taşıma kapasiteli NB 114 no’lu tanker T.ELINOR denize indirildi. 153,9 metre boyunda, 22 metre eninde ve 8,5 m draftı olan, çift cidarlı tekne yapısı ve tek pervanesiyle özel ve yüksek teknoloji ürünü sistemlerle donatılacak şekilde tasarlanan T.ELINOR, DİTAŞ Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği için inşa edildi.

RMK MARINE, DİTAŞ için gerçekleştirdiği muhtelif tanker ve hizmet botları inşa projeleri kapsamında aldığı iki adet yeni tanker inşa projesinin ikincisi olan 16.000 ton yük taşıma kapasiteli NB 114 no.lu tankeri T.ELINOR’u 28 Mart 2019’da başarıyla denize indirdi. T.ELINOR’un denize iniş töreni, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S.Arsel, Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Koç Holding Turizm, Gıda vePerakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu, DİTAŞ Genel Müdürü Bilge Bayburtlugil ve diğer seçkin konukların katılımıyla gerçekleşti.

153,9 metre boyunda,22 metre eninde ve 8,5 m draftı olan, çift cidarlı tekne yapısı ve tek pervanesiyle özel ve yüksek teknoloji ürünü sistemlerle donatılacak şekilde dizayn edilen T.ELINOR’un deniz iniş töreninde açış konuşmasını RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu yaptı. Konuşmasında T.ELINOR ve kardeş gemisi T.ADALYN’in, DİTAŞ ile müşteri memnuniyeti ve karşılıklı güven esası üzerine tesis edilen uzun soluklu iş birliği kapsamında inşa edildiğini vurgulayan Nefesoğlu, “Dünya gemi inşa sanayiinde meydana gelen gelişmeler, giderek daha kompleks teknolojilerin kullanılmasını gerekli kılmaktadır. İlaveten, dünyada oluşturulan emisyon kontrol bölgeleri ve egzost içerisindeki zararlı gazları neredeyse sıfıra yakın seviyelere doğru azaltma çalışmaları sonucunda, daha çevre dostu, daha yüksek otomasyonlu ve düşük işletme giderli gemilerin yapımı zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla, bu alanlarda gerekli bilgi birikimini oluşturmuş, yetenek setlerine sahip tersanelerden biri haline gelen RMK MARINE, günümüzün zor ve rekabetçi küresel piyasa koşullarında tercih edilen tersane olma gayretini sürdürmektedir. Çözüm ortaklarımız ve tedarikçilerimiz T.ELINOR’un inşasında da bu aşamaya gelene kadar çok yoğun ve koordineli çalışmalar yaptılar. Bu iki geminin tasarım ve inşalarının tersanemizde yapılıyor olmasından dolayı, yurtiçi katma değeri hâlihazırda en az yüzde 58’lere varan yerlilik payına ulaştığımızı belirtmek isterim” dedi. T.ELINOR’un denize indirilişi vesilesiyle bir konuşma yapan DİTAŞ Genel Müdürü Sayın Bilge Bayburtlugil de, konuşmasında dünyada petrol ve petrol türevi ürünlerin denizyoluyla taşınmasındaki önemi vurguladı, denizyoluyla taşımacılıktaki artışa rakamlarla değindi, DİTAŞ olarak hedeflerinin asfalt/ bitümen ve petrol ürünleri taşıma kapasitelerini ve iş yapma imkânlarını daha da artırmak olduğunu ifade etti ve bu projede emeği geçen tüm DİTAŞ ve RMK MARINE personeline teşekkür etti.

Vira Haber