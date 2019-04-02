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Yolcu gemisiyle tanker çarpıştı

Yolcu gemisiyle tanker çarpıştı

Hollanda’da bir tanker ve bir yolcu gemisi, Pazartesi sabahının erken saatlerinde Terneuzen yakınlarındaki Westerschelde'ye çarpıştı.

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Hollanda’nın Terneuzen açıklarındaki Westerschelde'de bir tanker ile bir yolcu gemisinin çatıştığı öğrenildi. Kazada yolcu gemisinde bulunan 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Türkiye’den Belçika’nın Anvers şehrine petrol taşıyan Malta Bayraklı “Chemical Marketer” isimli gemi, Hollanda Terneuzen açıklarındaki Westerschelde'de içinde 171 yolcu olan “Viking Indun” isimli yolcu gemisi ile çatıştı.

Kaza sonrası yolcu gemisinde maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Yolcu gemisinde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken diğer yolcu da hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın ardından “Viking Idun” isimli gemi, Terneuzen'e götürülürken Chemical Marketer tankeri ise kazanın meydana geldiği Western Scheldt açıklarında demirlediği öğrenildi.

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Vira Haber

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