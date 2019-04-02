'Denizcilikteki payımızın artırılması gerek'

Bugün Tuzla Viaport Marina’da kapılarını açan Exposhipping Expomaritt İstanbul 15. Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansının en önemli denizcilik fuarı olduğunu dile getiren Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, denizcilikteki payımızın artırılması gerektiğini söyledi.

Expomaritt’in,Türkiye’nin en önemli denizcilik fuarı olduğunu dile getiren Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, “Doğrudan istihdam olarak 20 bin kişiye, dolaylı olarak ise 250 bin kişiye istihdam yaratmaktayız. Deniz Taşımacılığı sektörünün değer olarak küresel büyüklüğü 450-500 milyar dolar civarındadır. Türkiye bu değerden yalnızca yüzde 1.8-2.0’lık bir gelir elde etmektedir. Bu payı daha da arttırma gayesindeyiz” dedi.

Denizciliğin ülkemizin bir kaderi olduğunu söyleyen Başkan İnce, “Deniz taşımacılığının ülkemiz açısından önemi büyüktür. Yaklaşık 500 milyar dolar civarında küresel büyüklüğe sahip denizcilik sektöründe, Türkiye’nin payı yaklaşık yüzde 2 oranında. 200 üyesiyle Türk deniz taşımacılığı sektörünün tonaj olarak yaklaşık yüzde 50’sini bünyesinde barındıran, deniz taşımacılığının çatı örgütü Türk Armatörler Birliği, bu payın arttırılması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce, ”Dünya genelinde yüklerin yüzde 84’ü deniz yoluyla, yüzde 16’sı karayoluyla ve yüzde 1’den azı da havayoluyla taşınıyor. Türkiye’de ise ihracat yüklerinin yüzde 73’ü, ithalat yüklerinin ise yüzde 95’i deniz yoluyla taşınıyor. Değer olarak ihracatın yüzde 54’ü, ithalatın ise yüzde 60’ı deniz yoluyla yapılıyor. Ülkemizden yapılan ihracatın yüzde 15’i Türk bayraklı gemilerle, yüzde 75’i yabancı bayraklı gemilerle, ithalatımızın ise yüzde 11’i Türk bayraklı gemiler ile yüzde 89’u yabancı bayraklı gemilerle taşınıyor. Bu rakamlar ortadayken sanırım deniz taşımacılığının ülkemiz açısından ne kadar önemli olduğunu daha fazla anlatmaya gerek yok” diyor.

Exposhipping Expomaritt İstanbul’u, Türkiye’nin en önemli denizcilik fuarı olarak gördüklerini belirten İnce, “Türk Armatörler Birliği olarak bizler bu fuarı çok önemsemekle birlikte bir sonraki fuar için desteklerimizi planlı olarak daha da arttırıp, bu fuarımızı yurt dışında bilinen tanınırlığına daha da fazla katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca önümüzdeki senelerde kendi milli ürünlerimizi bu fuarımızda daha da fazla görmek istiyoruz” dedi.

Vira Haber