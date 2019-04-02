Ferit Şahenk ACI Limanı'ndaki hisselerini sattı

Son dönemde sık sık sattığı veya satışa çıkardığı otellerle gündeme gelen Doğuş Grubu'nun patronu Ferit Şahenk, son olarak Hırvatistan'daki ACI Limanı'nda bulunan hisselerini sattı.

Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Hırvatistan'daki en önemli yatırımı yat limanı zinciri ACI'daki hissesini devretti. Şahenk, Akdeniz'deki en büyük marina zinciri olan Adriatic Crotia International'daki (ACI) sahibi olduğu yüzde 11'lik hisseyi emeklilik fonları AZ Profit ve PBZ Croatia Osiguranje'ye devretti.

Borsa Gündem'in haberine göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Villa Magna'yı Meksikalı RLH Properties'e 210 milyon euroya devreden, ardından da Miami'deTommy Hilfıger ile ortak olduğu Raleigh Hotel'i 103 milyon dolara iş adamı Serdar Bilgili ve ABD'li ortağı Michael Shvo'ya satan Şahenk'in satış listesi Marmaris'teki 5 yıldızlı oteli D-Resort Grand Azur'u Alman TUI'ye devretmesiyle devam etti. Geçtiğimiz ay Atina Hilton Oteli’ndeki payını Suudilere devreden Şahenk, geçtiğimiz haftalarda aynı zamanda ortağı olan ünlü işletmeci Nusret Gökçe'ye İstanbul Maçka'daki Park Hyatt Oteli 50 milyon euro karşılığında satmıştı.

Vira Haber