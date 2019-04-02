Tersan’ın  yeni yüzer havuzu faaliyette

Tersan Tersanesi’nin Türkiye'de inşa edilmiş en büyük yüzer havuz olma özelliğine sahip Aframax boyutundaki yeni havuzunun faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Havuzda Mart başından bu yana 4 havuzlama operasyonunu başarıyla tamamlandı.

Tersan Tersanesi’nin Türkiye'de inşa edilmiş en büyük yüzer havuz olma özelliğine sahip Aframax boyutundaki yeni havuzunun faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Havuzda Mart başından bu yana 4 havuzlama operasyonunu başarıyla tamamlandı.

Tamir, bakım ve yeni inşa konusunda Tuzla ve Yalova’da faaliyetlerini sürdüren Tersan Tersanesi’nin Yalavo’daki tesisinde Aframax boyutundaki Türkiye’de inşa edilmiş en büyük yüzer havuzu faaliyete başladı.

Mart ayı başında yeni havuzun faaliyete başlamasıyla birlikte 4 havuzlama operasyonunu başarıyla tamamladığı öğrenildi.284 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğinde olan havuz, 50 bin ton kaldırma kapasitesine sahip.

Tersan Tersanesi, halihazırda Yalova’da 180 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğinde, 9 bin ton kaldırma kapasiteli bir havuzla; Tuzla’da ise, 130 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 6 bin 500 ton kaldırma kapasiteli bir havuzla hizmet veriyor.

Geçtiğimiz ay başında faaliyete başlayan yeni havuzla birlikte Tersan, 3 havuza sahip oldu ve bu 3 havuzla müşterilerine hizmet veriyor.

Vira Haber