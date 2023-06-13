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Tersanede Havuz Çöktü, Geminin Üzerine Vinç Devrildi !

Tersanede Havuz Çöktü, Geminin Üzerine Vinç Devrildi !

Tuzla'da bir tersanede havuzun çökmesi sonucu yanda bulunan geminin üzerine vinç devrildi.

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Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki özel bir tersanede tadilat işlemi sırasında gemi havuzu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından vinç yandaki geminin üzerine devrildi.

Kaza anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Vira Haber

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