Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeolojisi Sempozyumu

Denizcilik ve sualtı arkeolojisi alanında çalışan uluslararası birçok bilim insanının konuşmacı olduğu Sempozyum, İstanbul, İstiklal Caddesi’nde yer alan ANAMED'de yapılacak. Sempozyum dili İngilizce ve simultane tercüme bulunuyor. Katılım ücretsiz.

Kayıt için:

syukselsoy@ku.edu.tr

Anamed

https://maps.app.goo.gl/oKULFwJMmagvYfvJ6?g_st=ic

Vira Haber