Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeolojisi Sempozyumu
TINA Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı ev sahipliğinde, 16-17 Haziran 2023 tarihinde, “Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeolojisi Sempozyumu” düzenleniyor.
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Denizcilik ve sualtı arkeolojisi alanında çalışan uluslararası birçok bilim insanının konuşmacı olduğu Sempozyum, İstanbul, İstiklal Caddesi’nde yer alan ANAMED'de yapılacak. Sempozyum dili İngilizce ve simultane tercüme bulunuyor. Katılım ücretsiz.
Kayıt için:
syukselsoy@ku.edu.tr
Anamed
https://maps.app.goo.gl/oKULFwJMmagvYfvJ6?g_st=ic
Vira Haber
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