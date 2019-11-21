İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Tersanede onarım gören gemide yangın
Tersanede onarım gören gemide yangın

Tersanede onarım gören gemide yangın

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir tersanede tamir gören gemide yangın çıktı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

A+A-

Armutlu'da bulunan tersanede tamir gören bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gemide çıkan yangına itfaiye ve tersane çalışanları müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı.

 Çıkan yangında gemi kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınla alakalı jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

Vira Haber

Bu haber toplam 59 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.