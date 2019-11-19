HMM’de, Sıfır Emisyon Koalisyonu’na katıldı

18 Kasım’da yayınlanan bir bildiride, HMM Başkanı ve CEO'su Jae-Hoon Bae 'İklim değişikliği zamanımızın en önemli sorunlarından biri. Karşılaştığımız iklim değişikliği ve çevre sorunları daha önce görülmedi. Dekarbonizasyon yolunda sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için, tüm oyuncuların ZEV'in (Sıfır EmisyonKoalisyonu) katılması ve destek olması gerekli. HMM bu kapsamda, koalisyon içindeki ilgili makamlarla ve kurumlarla işbirliği yapmaya hazır’’ açıklamasını yaptı.

HMM, karbon salınımını 2030 yılında 2008 yılına göre % 70 azaltmayı ve böylece tüm konteyner filoları için 2050 yılına kadar karbon nötrlüğünü yakalamayı taahhüt etti.

Şirket, hidrojenle çalışan sistemlerin ticari uygulanabilirliğinin araştırılması ve akıllı gemi geliştirmede DSME ile işbirliğinin de dahil olduğu bir dizi araştırma çalışmasını hızlandırmak için Ar-Ge ekibini yeniden düzenledi.

Sıfır Koalisyonu Eylül ayında Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi'nde başlatıldı. Girişimi destekleyen denizcilik şirketleri arasında Maersk, “K” Line ve NYK, sınıflandırma topluluğu ClassNK, enerji tedarikçisi Shell ve LNG bunkering gibi denizcilik devleri var.

Vira Haber