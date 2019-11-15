İsrail yeni Reshef sınıfı korvet inşa edecek

İsrail Savunma Bakanlığı, bir sonraki İsrail Donanması'nın yeni ve gelişmiş savaş gemisi "Reshef" Sınıfı için İsrail Tersaneleri Ltd. ile bir anlaşma imzaladı.

Hizmet kapsamındaki 20 yılın üzerindeki güvenilir SA'AR 4.5'in yerine geçen yeni gemi, gücün karşı karşıya kalacağı yeni ve gelişen tehditlere ve zorluklara karşı tasarlanacak. ISL S-72'nin kanıtlanmış tasarımına dayanacak olan Reshef Sınıfı gemileri, gelecekteki mücadele alanındaki İsrail Donanması yeteneklerini önemli ölçüde güçlendirecek ve İsrail'in Özel Ekonomik Bölgesi'ni (EEZ) ve kıyıdaki petrolü korumaya yardımcı olacak.

Yeni gemideki tüm muharebe sistemleri İsrail'in savunma sanayi ürünü olacak.

İsrail Tersaneleri Ltd., Doğu Akdeniz'deki en büyük özel gemi yapım ve onarım tesislerinden biri olarak biliniyor. Tersane SA'AR 4, SA'AR 4.5 ve SA'AR S-72, Offshore Karakol Gemileri (OPV'ler); SHALDAG MK II - MK V; ticari gemiler; römorkörler ve çok amaçlı tekneler inşa ediyor.

Vira Haber