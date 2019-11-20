Turgut Kıran, BOREALİS ve BODEN Denizcilik’i ağırladı

RTEÜ Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen IX. Kariyer Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinliğin ikinci gününe Borealis Denizcilik Personel Müdürü Mehmet Emre Yalçın ve Boden Denizcilik Personel Müdürü Murat Şahin, konuşmacı olarak katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi IX. Kariyer Günleri’nde Borealis Denizcilik Personel Müdürü Mehmet Emre Yalçın ve Boden Denizcilik Personel Müdürü Murat Şahin’i ağırladı.

Borealis Denizcilik firmasının tanıtımı ile başlayan konuşmasına başlayan Yalçın, şirketin kuruluşu, misyonu, vizyonu ve stajyer politikalarına dair öğrencilere bilgi verdi.

Yalçın, şu anda 11 kimyasal tankerin işletmesini yaptıklarını ve ilerleyen süreçte bu sayısının artabileceğini belirtti.

Gemilerde takım çalışmasının önemine vurgu yapan Yalçın, denizcilik sektöründe en iyi yatırımın insana olduğunu söyledi.

Ardından Boden Denizcilik Personel Müdürü Murat Şahin, şirket hakkında genel bilgilendirmelerde bulundu. Şahin, kısa zamanda filolarındaki konteyner gemi sayısının 10’a ulaştığını ve bu sayısının giderek artacağını belirtti.

Yalçın ve Şahin, RTEÜ Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi’nin göstermiş olduğu denizcilik örf ve adetlerinden memnun kaldıklarını ve bunun sektördeki önemine vurgu yaptılar.

Yalçın ve Şahin, oturum sonunda öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladılar. Oturum, teşekkür plaketi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Vira Haber