Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne Salih Tan atandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne Salih Tan atandı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda açık bulunan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Salih Tan atandı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu Tan daha önce Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nde Kıyı Yapıları Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.
Sayın Tan’a yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Vira Haber
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Etiketler : tersaneler ve kıyı yapıları genel müdürlüğü, salih tan
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