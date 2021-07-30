Bodrum'da ciğerler yandı! 80 hektar orman küle döndü

Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bodrum'a bağlı Güvercinlik ve Kuyucak mahallelerine de sıçrayan alevler beş yıldızlı iki otelin bahçesine kadar sirayet etti. Çam ağaçlarıyla kaplı alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle kısa süre içinde oteller bölgesine yayıldı. Gece boyu süren çalışmalar sonunda yangının kontrol altına alındığı haberleri geliyor.

5 yıldızlı Titanik Otel'de büyük panik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Güvercinlik'te bir otelin tahliye edildiğini söyledi. Pakdemirli'nin bahsettiği otel, daha önceki bir yangınla kül olan orman arazisine yapılan ünlü 5 yıldızlı Titanik Otel'i olduğu öğrenildi. Otelin bahçesine ulaşan yangınlar ardından da iç bölümüne de geçti. Şu anda otelde bulunan tatilciler sahil kısmından alınarak güvenli bölgeye alınıyor.

Başkan Aras: En büyük tesellimiz

Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras bölgede incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplara şu gelişmeleri aktardı: "Yangın Kuyucak tarafında başladı ve Güvercinlik bölgesine doğru iki büyük otelimize yaklaştı. Otelin sınırlarına girdikten sonra oteller tahliye edilmeye başlandı. Ancak karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşındı. Can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim en büyük tesellimiz. İnşallah da olmaz."

Havanın kararmasıyla hava araçlarının ara verdiği yangın söndürme çalışmalarını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi yürüttü.

Yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangında herhangi bir ev ya da otelin zarar görmediği bildirildi.

Bölgedeki bir otelden yapılan açıklamada ise yangının otele sıçramadığı, tedbir amaçlı tahliye yapıldığı, riskin tamamen geçtiğinin yerel yetkililerce bildirilmesi durumunda otele misafirlerin tekrar kabul edileceği kaydedildi.

Vira Haber