İsrail'e ait bir ticari gemi Umman açıklarında saldırıya uğradı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), Umman'ın Dukum Limanı'nın 175 mil açığında meydana gelen saldırının korsanlıkla ilgili olmadığını ve olayı soruşturduğunu duyurdu.

Britanya Savunma Bakanlığı, hedef alınan ticari geminin İsrail'e ait olduğunu açıkladı.

Londra'ya göre saldırı, gece saatlerinde Umman'ın Mesire Adasının kuzeydoğusunda gerçekleşti.

İlk etapta saldırıyı kimin düzenlediğine dair açıklama ya da spekülasyon yapılmadı, Basra Körfezi'nde petrol ticaretini kontrol eden stratejik konumdaki Umman'dan yetkililer de yorumda bulunmadı.

İsrail gazetesi Haaretz, geçen aylarda yaptığı haberde, Benyamin Netanyahu hükümetinin son 2.5 yılda İran'a karşı ekonomik savaş çerçevesinde, bazısı Suriye'ye petrol taşıyan onlarca İran tankerine saldırarak Tahran'ın milyarlarca dolar zarara uğramasına yol açtığını yazmıştı. İran'ın da buna misillemede bulunmasıyla iki ülke arasında adı konulmamış bir deniz savaşı yaşanıyor.

Vira Haber