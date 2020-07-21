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Theodosius Limanı İçin Geri Sayım Başladı

Theodosius Limanı İçin Geri Sayım Başladı

İBB, Yenikapı kazıları sırasında ortaya çıkan tarihi liman Theodosius ve kalıntılarının sergilediği bir merkez yapacak.

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Yenikapı kazılarında ortaya çıkan tarihi Theodosius Limanı ve arkeolojik kalıntıları İBB tarafından sergi merkezi haline getirilecek.

Merkezin mimari tasarımı için yarışma düzenleyen İBB, 'Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Proje Yarışması' için start verdi.

. Proje teslim tarihi 26 Ekim 2020 olarak belirlendi.

YENİKAPI’DAKİ İSTANBUL TARİHİ

İstanbul Yenikapı’da 2004 yılında başlayan arkeolojik kazılarda İstanbul'la ilgili eşsiz bilgilere ulaşıldı. Bölgede Osmanlı tabakasının altında 12. ya da 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir kilise yapısı bulundu. Çalışmalar devam ediyor.

Vira Haber

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