Türkiye’nin Asırlara Meydan Okuyan Denize Nazır Kaleleri

Anadolu’da yaşayan medeniyetler kendilerini korumak için onlarca kale inşa etmiş. Artık bu amaçla kullanılmasalar da mimarileriyle bugün bulundukları kentin simgesi olarak anılıyor. Binlerce yıldır ayakta kalan kalelerin en iyi 10 tanesini sizin için derledik...

1-CENEVİZ KALESİ/DÜZCE

Ceneviz Ticaret Yolu üzerindeki önemli duraklardan biridir.UNESCO, 2013'te kaleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etmiştir.

2-GİNOLU KALESİ/KASTAMONU

Kinolis (Ginolu) Kalesi, ilçe merkezinin yaklaşık 5 km. batısında yer alır. M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren yerleşim gördüğü, arkeolojik veriler ve tarihi kaynaklar yardımıyla öğrenilmekle birlikte, kalesinin inşa tarihi kesin olarak bilinememektedir.

3-BABAKALE KALESİ/ÇANAKKALE

Anadolu'nun en batı ucunda bulunmaktadır. 1723 yılında yaptığı deniz seferinde fırtınadan korunmak için Ayvacık kıyılarına sığınan Padişah III. Ahmed yöre halkının korsanların saldırılarından muzdarip olduğunu öğrenir ve buraya bir kale yapılmasını vezirine emreder. Vezir Damat İbrahim Paşa da kalenin yapımında Kaptan-Derya Mustafa Paşa'yı görevlendirir. Ayrıca yayınlanan ferman ile bu kalenin yapımında çalışan mahkumlar da özgürlüklerine kavuşmuşlardır.

Burada bulunan bir tarihi çeşme de inşaat sırasında su ihtiyacını karşılamak için 5 kilometrelik bir su hattı çekilerek yapılmıştır.

4-GİRESUN KALESİ

Kenti ikiye bölen yarımadanın ucundaki tepe üzerinde, I. Pharnakes (M.Ö. 2. yüzyıl) tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. İç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Güneybatıdan başlayarak ve kenti çevreleyerek kuzeydoğuya uzanan kale duvarlarının bir bölümü yıkılmıştır. İç kalede bir saray kalıntısı bulunmaktadır. Büyük blok taşlarla örülmüş olan kalenin kuzeyinde, sığınak olarak kullanıldığı düşünülen mağaralar vardır.

5-ALANYA KALESİ/ANTALYA

Alanya Yarımadası üzerinde kurulu olan kale, Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılmış. Denizden 250 metre yüksekteki tepede ve 6.5 metre yükseklikteki surlarıyla Akdeniz’e karşı tüm ihtişamıyla duruyor.

6-BODRUM KALESİ/MUĞLA

St. Jean Şövalyeleri’nin inşa ettikleri kale, kuleleri ve kare yapısıyla öne çıkıyor. Osmanlı’nın hapishane olarak kullandığı dönemde içine bir hamam yapılmış. Bugün turistlerin uğrak noktası olan yapı ‘Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ olarak hizmet veriyor. Müze, 1995 yılında Avrupa’da Yılın Müzesi Yarışması’nda ‘Özel Övgü’ ödülünü almış.

7-RUMELİ HİSARI/İSTANBUL

İstanbul’un fethinden önce Fatih Sultan Mehmet, Boğaz’ın kuzeyinden gelebilecek saldırıları engellemek için burayı yaptırdı. Anadolu Hisarı’nın tam karşısına yapılan hisarın en önemli özelliği Boğaz’ın en dar noktasına, sadece üç ayda yapılması.

8- BOZCAADA KALESİ / ÇANAKKALE

1455 y.y Feribotla Bozcaada’ya yaklaştığınızda dikkatinizi tüm ihtişamıyla kale çekecektir. İlk olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet kalıntılar üzerine kaleyi yeniden inşa ettirmiş. Yapı oldukça iyi korunmuş. İç kale bölümünde amforalar ve eski mezar taşları sergileniyor.

9-KIZ KALESİ/MERSİN

Erdemli'nin önemli turizm merkezi olan Kızkalesi, Erdemli'ye 23, Mersin'e 60 km mesafededir. Tarihi adı Korykos'tur. 1992 yılına kadar köy iken aynı yıl içerisinde kasaba statüsüne alınmış ve belediyelik olmuştur.

10-ANADOLU HİSARI/İSTANBUL

1395 Zamanında Bizans prenseslerinin mesire alanı olan Göksu Deresi’nin Boğaz’a döküldüğü yerde inşa edilmiş. Cenevizler ve Bizanslıların gemi geçişlerini kontrol etmek amacıyla Yıldırım Beyazıt, hisarı yaptırtıyor. Zamanla önemini yitirse de karşılıklı Rumeli Hisarı’yla beraber Boğaz’ın iki incisi olarak duruyorlar.

Vira Haber