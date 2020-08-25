Hafter'in Blokajı Kalkınca Libya Hükümeti Doğal Gaz İçin Harekete Geçti

Libya hükümeti, doğal gaz üretiminin devam etmesi için harekete geçti. Ülkedeki petrolün ihracatından sorumlu NOC’tan yapılan açıklamaya göre doğal gaz üretiminin devam etmesi için bir petrol gemisi, 30 tonluk doğal gaz kondensatı yüklemek için Briga Limanı’na gönderildi.

ELEKTRİK SANTRALLERİNİN İHTİYAÇLARI KARŞILANAMIYOR

NOC açıklamasında, petrol tesislerinin zorla kapalı tutulmasının sonucu olarak, Libya’daki elektrik santrallerinin ihtiyacını karşılayamayacaklarını duyurdu.

Hafter'in petrol tesislerini kapatmasının ülkeye zararı yaklaşık 9 milyar dolar olarak açıklandı.

Hafter milislerinin Libya'nın doğusunda yer alan petrol tesislerini kapatmasının ülke ekonomisine günlük zararı 8 milyar 809 milyon dolara ulaştı.

Vira Haber