HMM ve Samsung Heavy Industries Akıllı Gemiler Geliştirecek

Yapılan açıklamaya göre, MoU kapsamında HMM ve SHI, akıllı gemi çözümleri alanında araştırma, geliştirme ve yenilikte işbirliği yapacak.

Mutabakat Muhtırası temel olarak akıllı gemiler için geçerli olan çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesini ve gemilerin dijitalleştirilmesiyle ilgili teknolojik yeterliliğin artırılmasını kapsıyor.

Bu ortaklığın bir parçası olarak HMM, SHI tarafından geliştirilen en gelişmiş akıllı gemi çözümü olan 'SVESSEL'i benimsemiştir.

Bulut tabanlı 'SVESSEL', bu yıl HMM'ye teslim edilen on iki 24.000 TEU mega konteyner gemisinden beşine uygulandı. HMM, operasyonel verileri kendi konteyner gemilerinde test edecek.

Bir HMM yetkilisi şunları söyledi: “Hem dijitalleşme hem de karbondan arındırma, sürdürülebilir büyüme yolundaki ayrılmaz faktörler haline geldi. HMM, gelecek için yeni teknolojilerin araştırılmasına odaklandı ve ilgili taraflarla çeşitli tartışmalara aktif olarak katıldı. "

Bu ortaklığı büyük bir sinerji ile bir sonraki seviyeye taşımayı dört gözle bekliyoruz.

Ek olarak, HMM, kargo bilgileri, servis yolları, lokasyonlar, okyanus hava durumu ve gemi koşulları dahil olmak üzere geniş bir veri yelpazesine dayanarak gemilerin emniyetini ve verimliliğini gerçek zamanlı olarak izlemeyi sağlayan bir 'Akıllı Gemi Kontrol Merkezi'ni işletmeye hazırlanıyor.

Merkezin bu yıl eylül ayı ortasından itibaren tam olarak faaliyete geçmesi planlanıyor.