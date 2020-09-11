ADS Crude Carriers, VLCC Tipi Gemisini 25,5 Milyon Dolara Sattı

Gemi kiralayıcılarına tanker/gemi hizmetleri sunan Norveç merkezli bir tedarikçi olan ADS Crude Carriers sahip olduğu 3 VLCC’den birini 25,5 milyon dolara sattı.

ADS, gemi için 25.5 milyon dolarlık bir fiyat belirledi ve bunun, VesselsValue tarafından verilen 24.51 milyon dolarlık değerden bir hayli fazla olduğu gözlerden kaçmadı.

İsim verilmeyen yeni sahiplere teslimatın 17 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Ana işi, sahip olduğu tanker gemilerini kiralamak ve işletmek olan şirketin 3 VLCC tipi gemisinden ADS Page, ADS Stratus ve ADS Serenade, ADS Stratus satıldı.

Vira Haber