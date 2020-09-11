 Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği İhracatını Artırdı

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10.5 oranında ihracat artışı sağlayarak, yaklaşık 762 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Birliğin ağustos ayında yaptığı ihracat ise 120 milyon dolar oldu.

GYHİB, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, ihracatında yaklaşık yüzde 9.4 oranında artış sağladı.

Vira Haber