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Dalgadan Elektrik Üretimi İçin Testler Başlıyor

Dalgadan Elektrik Üretimi İçin Testler Başlıyor

Bandırma Enerji Üretim Üssü'nde dalga kuvvetinden elektrik üretimi için testler başlıyor.

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Türkiye'deki hidroelektrik, doğalgaz ve güneşe dayalı elektrik üretim faaliyetlerinin merkezlerinden biri olan Bandırma Enerji Üretim Üssü  dalga kuvvetinden elektrik üretimi için testler başlıyor.

Enerjisa Üretim AŞ CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, deniz kıyısındaki Bandırma Enerji Üretim Üssü’nde önümüzdeki dönemde dalgadan elektrik üretimi denemeleri de yapmaya hazırlandıklarını söylüyor. Yine hem Ar-Ge amaçlı hem de Enerji Üssü’ndeki yaklaşık yüzde 1.5-2.0 düzeyindeki iç tüketimi karşılayabilmek için mikro rüzgar türbinleri kurmak da ürerinde çalışılan projeler arasında. CEO Bayçöl ayrıca elektrik saklama teknolojilerinin, yani büyük ölçekli bataryaların şebeke ve elektrik santralleri ile ilişkisine yönelik araştırmalar da düşündüklerini söyledi.

Vira Haber

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