ASELSAN’a İş Dünyasından Küresel Ödül

Şirket, koronavirüs dönemindeki projeleri ile “Most Valuable Corporate Response – En Değerli Kurumsal Davranış” alanında ödüle layık görüldü.

ASELSAN, pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren çalışanlarına güvenli bir ortam sağladı. İş ortaklarına milyarlarca liralık destek sağlayarak tedarik zincirini devam ettirdi ve ekonomiyi destekledi. Ülke savunması için planlanmış olan seferberlik hali çalışma düzenini solunum cihazı üretimi için hayata geçirerek ihtiyaca hızla cevap verdi.

ASELSAN, hayata geçirdiği uygulamalar ile Defense News dergisine göre dünyada pandemi sürecini en iyi yöneten dört savunma şirketinden biri olurken, TSE COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgesini ilk alan şirketlerden oldu.

Salgın sürecinde ASELSAN çalışanları ve ASİL Derneği de toplum yararına çalışmalarda bulundu. Faaliyetlere gönüllü katılan ASELSAN çalışanları, dernek vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine yüzbinlerce liralık kaynak aktardı.

Tüm bu çalışmalarının bir sonucu olarak “Stevie International Business Awards” kapsamında ASELSAN, koronavirüs dönemindeki projeleri ile “Most Valuable Corporate Response – En Değerli Kurumsal Davranış” alanında gümüş ödüle layık görüldü.

ÖNCELİK ASELSAN ÇALIŞANLARINI

ASELSAN, çalışanlarının sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak amacıyla pandeminin ilk gününden itibaren ilgili tüm birimlerin üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Sağlık Tedbirleri Kurulu kurarak faaliyetlerine başladı. Salgın süresince kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği tüm düzenlemelere mutlak suretle uyuldu. ASELSAN çalışanlarının ve paydaylarının sağlık ve güvenliğini sağlanması amacıyla mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbir alındı. Tedbirler kapsamında sorumlu birimler teşkil edilerek sağlık ve güvenliğin sağlanması doğrultusunda gerekli araç ve gereçler temin edildi. ASELSAN çalışanlarının pandemi sürecindeki her türlü ihtiyacına hızla yanıt verildi.

COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM/GÜVENLİ HİZMET BELGELİ İLK SAVUNMA ŞİRKETİ

ASELSAN, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm standartları yerine getirerek COVID-19 Güvenli Üretim/Güvenli Hizmet Belgelendirmesine hak kazanan ilk savunma sanayii şirketi oldu. ASELSAN, Defense News Top 100 Listesine göre pandemi sürecini en iyi idare eden dünya çapındaki dört firmadan biri seçildi.

ÜRETTİĞİ SOLUNUM CİHAZLARI İLE DÜNYAYA NEFES OLDU

ASELSAN; COVID-19 salgını esnasında, Türkiye’nin güçlü kalabilmesi adına başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere bütün paydaşlarına kesintisiz ve güvenilir hizmet vermeyi sürdürdü. Savunma ve güvenlik alanlarında ihtiyaçlara cevap vermeye devam ederken, yerli solunum cihazının tasarlanması ve geliştirilen diğer sağlık teknolojileri ile Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesine öncülük etti. ASELSAN tarafından seferberlik ruhu ile üretilen solunum cihazları tüm dünyada nefes oldu.

ASİL DE ÇALIŞMALARA KATILDI

Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda ASELSAN çalışaı mesai saatleri dışında gönüllü olarak görev aldı. ASELSAN çalışanlarının Milli Dayanışma Kampanyasına maddi katkısı da 200 bin TL’nin üzerinde oldu.

ASİL Derneği de salgın döneminde toplum yararına çalışmalarına hız verdi. Dernek, “Ramazanın bereketi paylaştıkça artar” kampanyası düzenleyerek binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi ve nakit yardımı ulaştırdı. ASİL, 21 hastaneye binlerce cerrahi ve N95 maske, siperli yüz maskesi, koruyucu gözlük, tulum, galoş, bone ve eldiven hibe ederek sağlık çalışanlarına destek verdi.

TEDARİKÇİLERİNE DESTEĞİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRDÜ

ASELSAN ve iş birliği içinde olduğu şirketlerde pandemi ile mücadele aralıksız devam ediyor. Savunma sanayi ekosisteminin sürdürülebilirliği konusunu temel öncelik olarak gören ASELSAN, pandemi sürecinde tedarikçilerine desteğini artırarak sürdürdü. Tedarik süreçlerinde hiçbir aksamaya yer verilmeyen bu dönemde 5 bini aşkın paydaş kuruluşa yeni siparişler vermeye devam etti. 2020 yılının Nisan ayında faaliyetlerin kesintisiz devam ettirildiğinin bir göstergesi olarak ASELSAN’ın tedarikçilerine yönelik olarak “Gücümüz Bir” platformu devreye alındı. Bu platformla teklif alma, kalite, ürün temini, eğitimler, tetkik süreçleri, tedarikçi karnesi ve duyurular gibi faaliyetler kesintisiz yürütüldü.

Vira Haber