THY'in 'Tarihi yolculuk' Seferi Gerçekleşti

Türk Hava Yollarının (THY) "Tarihi yolculuk" başlığıyla gerçekleştirdiği ve bu uçuş için tasarlanan internet sitesinden biletlerini temin eden sembolik 9 milyon yolcu için yapılan proje doğrultusunda "TK1919" sefer sayılı uçak İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Samsun'a indiğinde Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuşu gerçekleştirerek havaalanına iniş yapan uçak su takı töreniyle karşılandı.

Tarihi yolculuğunu gerçekleştiren uçağı, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir karşıladı.

Yolcusu bulunmayan "Of" adlı "Boeing 737-900 ER" tipi uçaktaki sembolik yolcular ise "www.tarihiyolculuk.com" sitesinden hatıra bilet oluşturan 9 milyondan fazla kişi oldu.

Vira Haber