O Ülkeye Turistik Yolcu Gemilerinin Faaliyetleri Yasaklandı

Seyşeller basınından the Seychelles Nation gazetesinin haberine göre, ülkenin Denizcilik, Sivil Havacılık, Liman ve Turizm Bakanı Didier Dogley, söz konusu yasağın hemen yürürlüğe gireceğini ve önümüzdeki yıl sonuna kadar geçerli olacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını ve salgına karşı alınan tedbirlerin turizm sektörüne ağır zarar verdiğini kaydeden Bakan Dogley, turizm sektörü toparlanana kadar sektörle alakalı iş çevrelerini ayakta tutmak için mali destek dahil bazı önlemler aldıklarını söyledi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Seyşeller’de bugüne kadar toplamda 11 vaka saptanırken, hiç can kaybı yaşanmadı.

Vira Haber