Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığına Yeni Düzenleme: 2024/20 Sayılı Tebliğ Yayımlandı

2024/20 sayılı bu tebliğ, 1 Eylül 2024 ile 31 Ağustos 2028 tarihleri arasında geçerli olacak. Tebliğ, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesi amacıyla çeşitli yükümlülük, sınırlama ve yasakları içeriyor.

Bilimsel ve Çevresel Hususlar Göz Önünde Bulundurulacak

Tebliğin amacı, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususları dikkate alarak su ürünleri avcılığına yönelik düzenlemeler yapmak. Su ürünleri avcılığında kullanılacak olan ağların göz açıklığından, avlanma yerlerine kadar birçok konuda yeni düzenlemeler getirildi.

Yer Yasakları ve Avlanma Sınırlamaları

Tebliğ, Akdeniz bölgesinde belirli yerlerde avlanma yasaklarını içeriyor. Örneğin, Hatay İli Dörtyol İlçesi'nde belirli koordinatlar arasında yer alan İsdemir Özel Güvenlik Bölgesi ve Botaş Petrol Yükleme İskelesi gibi alanlarda su ürünleri avcılığı yasaklandı. Ayrıca, Mersin, Adana ve Antalya illerindeki bazı bölgelerde de uzatma ağları ve diğer avlanma araçlarına yönelik kısıtlamalar getirildi.

Ticari Amatör Balıkçılık Turizmi ve Diğer Tanımlar

Tebliğde ayrıca, ticari amatör balıkçılık turizmi ve rekreasyonel balıkçılık gibi konulara da yer verildi. Bu faaliyetler, yerli ve yabancı amatör balıkçıların katılabileceği etkinlikler olarak tanımlandı ve bu etkinliklerin düzenlenmesi için belirli kurallar getirildi.

Yasaların Dayanağı

2024/20 sayılı tebliğ, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlandı. Bu düzenlemeler, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapılmış olup, sektör temsilcilerinin de dikkatle takip etmesi gereken önemli hususlar içeriyor.

Su ürünleri sektöründe faaliyet gösterenlerin, yeni düzenlemelere uygun olarak hareket etmeleri ve bu tebliğde yer alan kurallara uymaları büyük önem taşıyor.

Yayınlanan Tebliğ'in tam metni için tıklayınız...

Vira Haber