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Yolcu Feribotunda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Yolcu Feribotunda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda yapılan denetimde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

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Marmaris ilçesi şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda yapılan denetimlerde görevli Kolluk Destek Timi (Marmaris/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Botu tarafından feribot içerisinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı.

Vira Haber 

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