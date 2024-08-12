Yolcu Feribotunda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda yapılan denetimde 5 düzensiz göçmen yakalandı.
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Marmaris ilçesi şehir hatlarında bulunan yolcu feribotunda yapılan denetimlerde görevli Kolluk Destek Timi (Marmaris/Koldestim) ve Sahil Güvenlik Botu tarafından feribot içerisinde tespit edilen 5 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) yakalandı.
Vira Haber
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Etiketler : Yolcu Feribotu, Göçmen, Göç, Marmaris
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