Ticari Deniz Tekneleri ile İlgili Önemli Gelişme Tarih Verildi!

İMEAK Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, ticari teknelerin de 27 Mayıs tarihinde faaliyetlerine başlayacağı yönünde öngörüde bulunduklarını belirterek, beklentilerinin bu tarihten sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlere dönek olduğunu söyledi.

“27 MAYIS’TA TİCARİ TEKNELER DE FAALİYETE BAŞLAYACAK”

Ticari teknelerde de 27 Mayıs tarihinde normalleşme olacağını öngördüklerini ifade eden Çetin, “Ticari teknelerimizin çalışmalarına başlaması konusunda talebimiz oldu. Bazı ticari teknelerimiz tam kapasiteli olarak çalışacak. Yaptığımız talepler bu yönde. Biz de bu şekilde olacağını tahmin ediyoruz.

Tenezzül ve günübirlik teknelerimiz yüzde 50 kapasiteyle yeni bir karara kadar bu şekilde çalışacak. Tüm hazırlıklar bitti. Tekneler yavaş yavaş denizle buluşuyorlar. Beklentimiz Mayıs 27’den sonraki süreçte tamamen normalleşip önceki günlerimize dönmek” diye konuştu.

Denizlerdeki normalleşme sonrası herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını düşündüğünü dile getiren Çetin, "Denizde sosyal mesafeye uyulduğu sürece hiçbir sorun olmayacaktır. Daha temiz ve güzel bir hava. Sayın hocalarımız suda herhangi bir sorun olmayacağını da açıklıyorlar” dedi.

Vira Haber