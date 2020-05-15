DEFMED’den Denizcilik Söyleşileri Programı

DEFMED bir duyuru yaparak tüm mezunlarının programa katılım sağlamasını beklediğini ifade etti. Zoom üzerinden yapılacak programın giriş linki ve şifresi paylaşıldı.

Duyuru şu şekilde:

Sevgili Defmed'liler,

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer KIRAN, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Saat: 12:30'da DEFMED Denizcilik Söyleşilerine konuk olacaktır. Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek söyleşimize tüm mezunlarımızın katılımını bekliyoruz.

Topic: DEFMED Denizcilik Söyleşileri

Time: May 16, 2020 12:30 Istanbul

Join Zoom MeetingKatılım Linki: https://us02web.zoom.us/j/86856143697?pwd=aHJxcVEzVytaRVNuUmhSdmVhSFdKQT09&status=success

Meeting ID: 868 5614 3697

Password: 165810

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