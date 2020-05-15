DEFMED’den Denizcilik Söyleşileri Programı
DEFMED Denizcilik Söyleşileri programı düzenliyor. Programın bu haftaki konuğu İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN olacak.
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DEFMED bir duyuru yaparak tüm mezunlarının programa katılım sağlamasını beklediğini ifade etti. Zoom üzerinden yapılacak programın giriş linki ve şifresi paylaşıldı.
Duyuru şu şekilde:
Sevgili Defmed'liler,
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer KIRAN, 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü Saat: 12:30'da DEFMED Denizcilik Söyleşilerine konuk olacaktır. Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilecek söyleşimize tüm mezunlarımızın katılımını bekliyoruz.
Topic: DEFMED Denizcilik Söyleşileri
Time: May 16, 2020 12:30 Istanbul
Join Zoom MeetingKatılım Linki: https://us02web.zoom.us/j/86856143697?pwd=aHJxcVEzVytaRVNuUmhSdmVhSFdKQT09&status=success
Meeting ID: 868 5614 3697
Password: 165810
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, DEFMED, Denizcilik, Deniz, Zoom
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