Tilkicik Koyu yine tehdit altında!

Projeye göre kıyıya, 9 bin 250 metrekarelik dolgu alan yapılmak isteniyor. Bölge sakinleri ve çevreciler projeye karşı... Bölgenin korunmasını ve çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu alınmasını istediler. İmza toplayıp konuyu yargıya taşıdılar. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, proje için "ÇED raporu gerekli değil" demişti. Konu yargıya taşınınca Muğla İdare Mahkemesi "ÇED raporu gereklidir" dedi. Mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi de itirazları haklı buldu. Hatta proje öncesinde firmanın arkeolojik araştırma yapmadığını ve koruma önerisi de getirmediğini rapor etti. Bunun üzerine proje durduruldu.

YENİ PROJEYE DE 'KIYIYA DOLGU YAPILAMAZ' RAPORU ÇIKTI

Şimdi firma, yeni bir proje hazırladı. Bakanlık da kabul etti, yani inşaat süreci yeniden başlamış oldu. Fakat yenilenen projeye göre kıyı dolgu alanı biraz daha büyüdü. Yapılacak dalgakıranın yanına yüzer dalgakıran da eklendi. Tilkicikliler, firmanın bu projesine de itiraz etti. Ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de denize dolgu yapılamayacağı yönünde yeni bir rapor daha hazırladı. Şimdi gözler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çıkacak nihai kararda.

Kaynak: Habertürk

Vira Haber