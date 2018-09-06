‘GESTAŞ kiraladığı gemilere ayda 147 bin dolar ödüyor’

Çanakkale’de tekel bir şekilde faaliyet gösteren ve bir kamu kuruluşu olan GESTAŞ ÇTSO Eylül ayı meclis toplantısında masaya yatırıldı. GESTAŞ’ın borçları, çalışma prensibi, sefer yoğunluğu, ücret tarifeleri gibi konularda görüş belirtildi. ÇTSO Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Ersoy konuyla ilgili olarak, “Ben geçen sene GESTAŞ’ın yönetim kurulunda yoktum. Bu sene ÇTSO’yu temsilen ben varım. GESTAŞ’ta yapılan zamlardan önce bir sıkıntı var. GESTAŞ Valilik’in yönettiği bir kamu kurumu.

“Kiralık gemiler için aylık 147 bin dolar ödeniyor”

GESTAŞ’ta 4-5 tane gemi 8 yıl önce dolar bazlı kiralanmış. Doların çok düşük olduğu bir dönemde o dönemki yöneticiler kiralama yapıyor. Şu anda aylık 147 bin dolar gibi bir kira gideri var. GESTAŞ’ın aynı zamanda kendi gemileri de var. Bu gemilerin birkaç tanesi de yaklaşık 20 yıllık.

“Acil ödenmesi gereken borç 30 Milyon TL”

Bunlara ilaveten GESTAŞ’ın acil ödenmesi gereken 30 milyon TL bir borcu var. Şimdi zamlardan bahsediliyor ama ben Vali beye biz Çanakkale insanına bu zamları anlatamayız dedim. Çanakkale çok küçük bir yer, benim Ticaret Odamın yedi bin üyesi var ve yüzde 80’i bu yolu kullanıyor, ciddi anlamda otobüs, tır filosu olan arkadaşlarımız var. Daha öncede zam yapılmıştı. Biz neden zam yapıldı dediğimizde bir cevap alamamıştık.

“Özel İdare’den kaynak bekleniyor”

Hesaplar ortaya koyulduğunda GESTAŞ’ta borçların nasıl ödeneceği önemli. GESTAŞ’ın finansmanı Özel İdare. Şu anda Özel İdare’den kaynak bekleniyor. En ciddi sorun döviz üzerinden gemi kiralanmasıdır. Döviz üzerinden gemi kiralanmasının sözleşmesinin iptali görüşülüyor. Ödenecek ceza GESTAŞ’ta masaya yatırılıyor.

“ÖTV’siz mazot 1.79’dan 2.76’ya çıktı!”

GESTAŞ’ta uygulanan zamlar çok afaki değil, yüzde 11 ile 18 arasındadır. Mazotu ÖTV’siz 1.79’dan alırken şu anda 2.76’dan alıyoruz. Bu zammı yapmamız kesinlikle şarttı. Hatta şunu özellikle vurguladık. Kilitbahir hattını Çanakkaleliler çok sık kullandıkları için Kilitbahir’in zammını ucuz tuttuk. Eceabat hattına yüzde 11’den fazla zam yapıldı.

“GESTAŞ’ın ciddi sıkıntıları var!”

GESTAŞ’ın iskele sıkıntısı var. Gemiler aktif bir şekilde çalışamıyor. Rampalarla ilgili bir sıkıntı var. Kuyrukları görüyorsunuz. Gemiler yanaşabilse, daha hızlı seferler yapabilseler gemi maliyetini düşürecek. Hızlı sefer yapılamıyor. Aynı sorun Gelibolu’da da yaşanıyor. GESTAŞ’ın zamanında yapılan bir iki hatadan dolayı ciddi bir sorunu var. GESTAŞ sorun ve sıkıntı içerisinde” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Çanakkale gündem

Vira Haber