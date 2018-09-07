İzmir'de körfez ihalesi sonuçlandı!

İhaleye 6'sı yabancı 12 firma, 9 teklifle katılmıştı. Kazanan Artı Proje Danışmanlık şirketi bir yıl içinde Körfez'in kuzey aksında açılacak kanal ile ilgili tarama yöntemini belirleyecek, geri kazanım alanı ve doğal yaşam adaları ile taranan malzemelerin bu alanlara aktarımı için proje hazırlayacak.

''YÜZÜLEBİLİR KÖRFEZ'' HEDEFİ

Körfez'de yaşanan sığlaşmanın önüne geçmek ve "yüzülebilir Körfez" hedefine ulaşmak için hazırlanan "İzmir Körfezi ve Liman Rehabilitasyonu Projesi"nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Proje için alınan ÇED izninin ardından hazırlıklarını tamamlayarak uluslararası danışmanlık ihalesine çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ilki 27 Nisan, ikincisi 5 Temmuz ve üçüncüsü 14 Ağustos'ta yapılan aç aşamalı ihaleyi sonuçlandırdı. Hollanda, Belçika, İtalya ve İngiltere olmak üzere 6'sı yabancı 12 firmanın9 teklifle katıldığı ihalenin ikinci aşamasına yeterlilik kriterlerini sağlayan 5 firma davet edildi. Teknik puan ve mali tekliflerin değerlendirildiği üçüncü aşama sonrası en yüksek teknik puan a sahip olan ve en düşük mali teklifi veren "Artı Proje Danışmanlık İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi" 7 milyon 950 bin liralık bedelle danışmanlık ihalesini kazandı.

Vira Haber