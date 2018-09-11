Tilkicik Koyu'nda ÇED süreci sonlandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölge sakinlerinin itirazlarını dikkate alarak Akdeniz fokları ve Posidonia çayırları gibi koruma altındaki türlere ev sahipliği yapan Bodrum Tilkicik Koyu’na Epique Island Marina (Yat Limanı) projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED) sürecini sonlandırdı. Bölge sakinleri “Bodrum Tilkicik Koy’larında deniz dolgusu ve marina/yat limanı yapılamayacağı hususu tescil olmuştur” dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre bakanlığa sunulan dosyaya göre denize 9 bin 250 metrekarelik dolgu yapılmak isteniyordu. Kazıklı yüzer beton şeklinde dalgakıran ve 3 yüzer iskele planlanıyordu. Marina alanının kara tarafında yapılacak 55 bin 850 metreküplük kazı fazlası malzeme de dolgu malzemesi olarak kullanılacaktı.

Bodrum Tilkicik Koyları Girişimi adına konuşan bölge sakini Murat Kaynar ve Avukat Mehmet Horuş, “Projenin deniz ekosistemine zarar vereceği ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle ÇED Raporu iptal edilmiştir. Böylece, Bodrum Tilkicik Koy’larında deniz dolgusu ve marina/yat limanı yapılamayacağı hususu tescil olmuştur” dedi.

Vira Haber