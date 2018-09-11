Lexus lüksü, LY 650 lüks yat ile denize iniyor

LC ve LS gibi sıra dışı otomobillerle işçilik kalitesini bir kez daha ortaya koyan Lexus, bu deneyimini denizcilik alanına da aktardı.

Her alanda Lexus deneyimini yansıtmak isteyen premium üretici, bu defa tutkusunu Lexus Yatı LY 650’ye yansıttı. Markanın tasarım dilini otomobillerin dışına taşıyan Lexus, LY 650’nın üretilmesiyle Lexus Spor Yat Konsepti’nin heyecanını kaldığı yerden devam ettiriyor.

Lexus Spor Yat Konsepti’nin herkes tarafından büyük beğeni toplamasının ardından LY 650 ile yeni bir projeye imza atan Lexus, bir hayali gerçeğe dönüştürmeyi başardı. Üretim versiyonu LY 650 lüks yatın yapımı, satışı ve servisi için Marquis-Larson Boat Group tercih edildi.

Lexus Spor Yat Konsepti’nde kendisini kanıtlayan marka, LY 650’de de zanaatkar işçiliğini, modern teknolojisini ve markanın felsefesinden ilham alan iç tasarımını kullandı. Lexus’un birçoğu 30 yılın üzerinde deneyime sahip Takumi Ustaları da, üstün yeteneklerini bu lüks yat için bir kez daha ortaya koydular.

Lexus LY 650, 20 metrelik uzunluğa ve 5.7 metrelik genişliğe sahip. Çekici detayları, seçkin bir tarz ile bir araya getiren lüks yat, yandan bakıldığında da Lexus otomobillerindeki gibi akıcı tavanı ve arkaya doğru genişleyen tasarımıyla dikkat çekiyor. 3 lüks kamaraya sahip olan Lexus LY 650’nin ilk üretiminin 2019’un ikinci yarısında tamamlanması ve yıl sonunda denize indirilmesi planlanıyor.

Vira Haber