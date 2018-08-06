Tilkicik'in kaderi 10 gün içinde belli olacak

Yargı "Tilkicik'te dolgu inşaatına dur" dedi ama ÇED süreci devam ediyor... Bodrum'un Tilkicik Koyu'nda yapılması planlanan ‘kıyı düzenleme, dolgu ve iskele' projesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir' kararını Muğla İdare Mahkemesi iptal etmişti. Karar sonrasında dolgu alanına çivi bile çakılmadı ancak firma projeyi revize etti, ÇED raporunu yenileyip, geçen yıl ikinci başvuruyu yaptı. Çevre Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde firmanın son ÇED raporunu kabul edip elektronik ortamda askıya çıkardı. Yenilenen rapora göre 9 bin 250 metrekarelik kıyı dolgu alanı daha da arttırıldı, proje kapsamında yapılacak dalgakıranın yanına bir de yüzer beton dalgakıran eklendi. Tilkicik'te yaşayan çevreciler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurup rapora itiraz etti. Şimdi gözler bakanlıkta. Bakanlık, 7-17 Ağustos tarihleri arasında Tilkicik'teki proje için kararını verecek.

Bodrum'un Yalıkavak ilçesinde bulunan Akdeniz fokları ve endemik posidonia çayırlarını barındırdığı için özel bir önem taşıyan Tilkicik Koyu 2016'dan bu yana epik mücadele veriyor. Koruma altındaki türlerin ev sahibi Tilkicik Koyu'nda çevrecilerin tepkisini çeken yatırım, Aksoy Bodrum Gayrimenkul Şirketi'nin koya 9 bin 250 metrekarelik dolgu yaparak inşa etmek istediği "Epique Island Marina' projesi. Proje aslında otel ve marinasıyla tek proje çatısı altında ancak resmi başvuruları iki ayrı proje olarak yapıldı. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, Tilkicik koyunda betonlaşma endişesi yaratan projede, yarımadanın kara tarafına 75 müstakil villa, 50 suitli butik otel projesi düşünüldü, koruma altındaki canlıların olduğu deniz tarafına deniz dolgulu, 160 metre uzunlukta beton dalgakıranlı bir marina.

MAHKEME ÖNCE DURDURDU, SONRA 'İPTAL' DEDİ

Projedeki otel inşaatı yarımadanın kara tarafında devam ederken, deniz tarafındaki "Kıyı Düzenleme Dolgu ve İskele Projesi'ndeki çalışma, 25 Ağustos 2017'de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek yoktur' kararıyla başka bir boyut aldı. Tilkicikli 158 çevre sakini kararı yargıya taşıdı, çevreciler Muğla 2. İdare Mahkemesi'nden geçen yıl aralık ayında çıkan yürütmeyi durdurma kararı ile rahat bir nefes aldı. Aynı mahkeme bu yıl nisan ayında da ‘ÇED gerekli değildir' kararını bilirkişi raporuna dayanarak iptal etti.

BİLİRKİŞİ DE ‘ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA YOK' DEMİŞTİ

Habertürk'ün Aralık 2017'de "Epik katliam" başlığıyla gündeme getirdiği Bodrum Tilkicik Koyu'ndaki proje için hazırlanan bilirkişi raporunda, villa sakinlerinin denize girip güneşlenmeleri için ayrılacak alanın iskele alanı olarak düzenlenmesinde kamu yararı olup olmadığının irdelenmesi gündeme getirildi. Bilirkişi, Tilkicik Koyu'ndaki kıyı dolgusu ve iskele alanlarının birbirine çok yakın olduğunu, Google Earth uygulaması üzerinden de raporladı. Marina ve iskele dolgu işlemlerinin konut ve otel inşaatı kazılarından çıkan toprakla gerçekleştirileceği tespiti de raporda yer verildi. Yine raporda, 1 nolu iskelenin hemen bitişiğinde yer alan arkeolojik SİT alanı ile olan etkileşimine ilişkin bir araştırma yapılmadığı, koruma önerisi getirilmediği belirtildi.

PARA TOPLAYIP, ARAŞTIRMA GEMİSİYLE SU ALTI GÖZLEMİ YAPTIRDILAR

Tilkicik'in kaderine dair önemli ipuçları veren bilirkişinin yanı sıra bölgede yaşayanlar sadece yargıya gitmekle kalmadı, koydaki eşsiz deniz canlılarının tespiti için 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne başvurarak yöredeki denizel biyoçeşitlilik konusunda rapor talep etti. 158 çevreci bu tespit için 59 bin lira harcadı. 6 uzman bir enstitünün son teknolojiyle donanmış araştırma gemisiyle Tilkicik'in sularında su altı araştırması yaptı. Çalışmalarda fanerogam yani tohumlu bitkiler, omurgasız, omurgalı olmak üzere 72 canlı türü tespit edildi. Bunun yanı sıra çevreciler, Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) kapsamında Tilkicik Koylarını Koruma Girişimi adına Bern Komisyonu'na da başvuru yaptı. Komisyon, Tilkicik Koyu'nun 'önemli doğa alanı' olduğunu vurguladı. Kabul edilen şikayet dosyası Bern Konvansiyonu'nun 10-11 Eylül tarihli toplantısında görüşülecek.

ÇED RAPORU İKİ DEFA REVİZE EDİLDİ

Çevrecilerin bu girişimleri sonrasında ‘Epique Island Marina projesi' ÇED komisyonunda iki defa incelendi. İlk incelemede firmanın ÇED başvuru dosyasındaki eksik kurum görüşleri tamamlandı, ikinci revizyonun ardından da yöre sakinlerinin iddiasına göre ÇED raporu yönetmeliğe aykırı olarak kabul edildi ve askıya çıktı. İddiaya göre yine bu süreçte görüş istenen Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik raporu da dikkate alınmadı, hatta ÇED raporunda gösterilmeyerek usule aykırı gizlendi.

FİRMA SON BAŞVURUSUNDA DOLGU ALANINI ARTTIRDI

Projeyle ilgili ÇED süreci devam ederken 158 kişi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne ÇED başvurusunun reddedilmesi ile Nazka mühendislik şirketinin yetki belgesinin iptali için başvuru yaptı. Öte yandan Tilkicik'teki marina projesinin ÇED raporuna son şekli de verildi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, elektronik ortamda Tilkicik'in kaderini belirleyecek bin 200 sayfalık ÇED raporunu askıya çıkardı. Firma son başvurusunda sunduğu raporda 9 bin 250 metrekarelik dolgu alanını arttırdı, proje kapsamında yapılacak dalgakıranın yanı sıra yüzer beton dalgakıran da ekledi.

GÖZLER 10 GÜN İÇİNDE BAKANLIĞIN VERECEĞİ KARARDA

Şimdi gözler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Bakanlık 7 Ağustos itibariyle 10 gün içinde koya yapılması planlnan marina projesiyle ilgili ÇED raporuna ya tamam diyecek ya da dur diyerek ÇED sürecini sonlandırıp marina işinin önünü kesmiş olacak.

"GÜNEŞLENME ALANI 12 DÖNÜM"

Bodrum Tilkicik Koyları Girişimi sözcücü Murat Kaynar Tilkicik'te gelinen son noktayı şöyle özetledi:

"Firma dolgu işi ile ilgili mahkemenin aleyhlerine karar vereceğini düşündüğü için 2017'de marina projesi için resmi başvurusunu yaptı. Devletten izin koparmak için basit düzenleme olarak göstermişlerdi. Oysa bu dolgu işi marina projesinden ayrı değildi. Bizler iskele, güneşlenme alanına karşı yürütmeyi durdurma davası açmıştık. Bu kadar güneşlenme alanı olmaz. Yürütmeyi durdurma davasını kaybedeceklerini anladıkları zaman da 2017 Mayıs'ta "Epique Island Marina" projesi için başvurdular. Başvurudan bir ay sonra yapılan halkın katılım toplantısında kendilerine marina işine karşı çıktığımızı söyledik. Toplantı bakanlıkta bir karşılık bulmadı. ÇED komisyonu iki defa projeyi inceleme toplantısı yaptı, firmanın ÇED raporunu da yeterli görüp askıya çıkarttı. Tamamıyla yanlış bilgilerle donanmış, çok zayıf, şişirme bir rapor. Bugün itiraz için son gün. Rapor bin 200 sayfa, bomboş, copy paste bir sürü bilgi. ÇED sürecinden olumlu sonuç alırlarsa, marinayı yapmaya çalışacaklar. Rapora onay çıkarsa 158 kişi Çevre Bakanlığı'na dava açacağız."

Vira Haber