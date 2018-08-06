Aquarius kurtarma politikasını değiştirdi

Geminin arama kurtarma yetkilisi Nick Romaniuk bundan sonra yürütecekleri kurtarma faaliyetlerinde sahil güvenliklerinden emir beklemeyeceklerini ve kurtardıkları mültecileri Libya'ya iade etmeyeceklerini bildirdi. Romaniuk: "Bulunduğumuz alanda sıkıntı içinde bir gemi olduğunu gördüğümüzde insanların ölme ihtimalinin yüksek olduğu durumu dikkate alarak onları uluslararası deniz hukuku uyarınca derhal kurtaracağız." dedi.

Romaniuk ayrıca acil kurtarılmayı bekleyen insanların olduğu bir yerde koordinasyon merkezlerinin hemen müdahale edilmemesi ve belirli hususların açıklığa kavuşturulması için beklenilmesi yönündeki telkinlerinin işlerini güçleştirdiğine dikkat çekti.

Geminin Libya'nın karasuları dışında kalan ve Libya kıyısından 25-30 mil uzağında da devriye gezeceği bildirildi.

2018 yılında yaklaşık 3 bin mülteciyi kurtaran 77 metrelik Aquarius, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Fransız-Alman yardım vakfı SOS Méditerranée yönetiminde Akdeniz sularında faaliyet gösteriyor.

Vira Haber