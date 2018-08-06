Çıldır Gölü’nde yelken sporları yapılacak

Kars Valiliği bünyesinde oluşturulan Yelken Spor Kulübü'nde Mili takıma sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor. Arpaçay Kütük Ev bölgesinde bulunan Yelken Spor Kulübü önünde yelkenliler suya indirildi. 8 yelkenlinin suya indirilişinde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, Yelken Federasyonu ile birlikte gençlerin yetiştirilmesinde ve Çıldır Gölü'nde yelken sporunu yapılabilmesi adına önemli mesafe kat edildiğini belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Vali Rahmi Doğan, Arpaçay Kütük Ev bölgesinde bulunan Kars Valiliği Yelken Spor Kulübü'nü yelken sporcularıyla bir araya geldi. Sporculara başarılar dileyen Arslan, bir süre sporcuların gösterisini izledi.

Arslan, burada yapyığı açıklamada, "Özellikle 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizciliği daha da sevdirilebilmesi adına AK Parti hükümetleri olarak birçok yerde benzer etkinlikler düzenledik. En son 65. Hükümet döneminde de yine burada Kabotaj Bayramı etkinliklerini çok sayıda katılımcının da katılımıyla hep beraber kutlamıştık. O günde söyledik, 'Çıldır Gölünü sadece kışın değil yazın da biline bilirliğini ve yazın da etkinliklere sahne olabilmesi adına bundan sonra aktiviteler yapacağız' demiştik. ve nitekim Yelken Federasyonu ile birlikte gençlerimizin yetişmesi ve Çıldır Gölü'nde yelken sporunu yapabilmeleri adına da önemli bir mesafe kat ettik" dedi.

Kars Valisi Rahmi Doğan'a teşekkür eden Arslan, "Gerçekten öncelikle hocaların yetişmesi ve daha sonra onlarında burada gençleri yetiştirmeleri adına ciddi bir mesafe alındığı bugünde burada hocaların yetişmiş olması Kars'tan arkadaşlarımızın hoca olarak yetişmiş olması ve Karslı gençlerimizi yelken sporuyla buluşturuyor olmaları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah bundan sonra da gerek bu etkinliklerin yapılabilmesi adına imkan sağlaması gerekse gençlerimize destek olunması konusunda bugünden sonra da biz milletvekilleri olarak valimizle birlikte her türlü desteği vereceğiz. Çünkü amacımız gençlerin yetişmesi ve uluslararası arenada Kars adına boy göstermesi. Eminim ki yakın zamanda bu gençlerimizi Türkiye çapında yarışabilir, uluslararası arenada yarışabilir hale geldiklerini de göreceksiniz. Bu konuda biz üzerimize düşeni, bu güne kadar yaptık bugünden sonra da inşallah yapacağız. Tekrar huzurunuzda Yelken Federasyonu Başkanımız başta olmak üzere yönetimini ve değerli valime, vali yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu sporun burada yaygınlaşabilmesi, Karslı gençlerin bu sporu yapabilmesi adına olağanüstü bir gayreti var. Bugün memnun olduğumuz bir gün, görüntü ziyadesiyle hoşumuza gidiyor ve mesajımız o ki; Çıldır Gölü Kars'ın, Ardahan'ın görülmeye değer bir değeri, kışın yaptığımız birçok etkinlikle beraber birçok misafir ağırlıyoruz ama yazın da inşallah daha fazla misafir ağırlamak adına etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.

Kars Valiliği Yelken Spor Kulübü'nde sporcu velisi olan Fatma Gümüş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan'a yapılan bu çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kars Valiliği Yelken Spor Kulübü'nde ilk etapta 15 sporcu eğitim görecek. 8 yelkenlinin bulundu. Kulüpte yelkenli sayısı 10'a çıkarılacak. Dalında uzman antrenörler nezaretinde sporcular eğitim verilecek. Kars Valiliği Yelken Spor Kulübü'nden milli takıma sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

Vira Haber